BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 24/10/22 A LAS 11:00H

El IEE presenta un informe de opinión sobre los Presupuestos, el Gobierno podría reducir la pena de sedición y otras noticias del día

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que los Presupuestos Generales del Estado 2023 "no son -los Presupuestos- que necesita nuestra economía". El presidente de la organización, Iñigo Fernández de Mesa, ha dicho durante la presentación del informe que "las cifras no son creíbles, creemos que se trata de un presupuesto de carácter inflacionista y es un gasto público desmesurado y no se apunta a medio plazo a una estabilidad". El Gobierno plantea la posibilidad de rebajar a la mitad las penas de sedición, para poder homologarlas al resto de países europeos. La ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez ha acudido al plató de Espejo Público, donde ha asegurado que "para hacerlo posible se precisa de una mayoría parlamentaria" de la que carecen. Además, Rodríguez ha asegurado que esta reforma no se trata de una moneda de cambio con ERC. Las pernoctaciones hoteleras en España se han disparado un 39,9% en septiembre, acercándose a cifras prepandemia. Corea del Norte y Corea del Sur intercambian disparos de advertencia en la frontera marítima.