El Gobierno insiste en cargar al Partido Popular con la responsabilidad del bloqueo de la justicia. La portavoz, Isabel Rodriguez, no se da por aludida del rapapolvo que dio ayer el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Prosigue la campaña del Gobierno contra el líder el Partido Popular. Desde ciudadanos, Edmundo Vall, ha pedido a Lesmes que no ceda al chantaje del Gobierno y que no dimita.

Desacuerdo por el limite de precios a los productos básicos

A los productores agrarios de Galicia no les gusta la idea de limitar los precios de los productos básicos de la cesta de la compra. El presidente de la Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello ha señalado que acabarán pagándolo ellos, que son los más debiles de la cadena.

El Gobierno solicita a la Fiscalía que paralice el Toro de la Vega

El ministerio de Ione Belarra le ha enviado un escrito a la fiscalía para que se paralice el Toro de la Vega que se celebra el próximo martes en Tordesillas, entienden que el evento podría derivar en maltrato animal.

