Félix Bolaños y Juan Lobato en el acto del PSOE en Perales de Tajuña, y otras noticias

Se ha producido un acto del partido socialista en Perales de Tajuña con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que han intervenido en un acto en un acto muy centrado en la sanidad. Con este motivo han criticado la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. "No hay libertad si no hay salud y eso es algo que no está teniendo en cuenta el Partido Popular en la Comunidad de Madrid", ha denunciado Bolaños, por eso afirma el ministro de la Presidencia que Feijóo y Ayuso están en una guerra interna de poder mientras los socialistas están en la vida de la gente, en los problemas de verdad, en mejorar la vida de las personas y proteger a la mayoría social con medidas como bajar la inflación y así poder reducir el precio del gas y la luz.