Estas son las noticias del día que tienes que conocer para estar informado

Reguladores financieros de Estados Unidos han anunciado este viernes el cierre del banco SILICON VALLEY BANK por falta de liquidez e insolvencia. Las autoridades han transferido a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos la gestión de sus activos, para proteger los depósitos y que todos los clientes con fondos asegurados tengan acceso a ellos como muy tarde el próximo lunes.

La mesa de diálogo social se volverá a reunir el próximo lunes para analizar en detalle el último bloque de la reforma de pensiones que permite mantener el periodo de cómputo actual en 25 años y medidas para mejorar los ingresos. De momento, valoración positiva de los sindicatos y rechazo de la patronal.

La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona y sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, por presunta corrupción en pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Según el fiscal, los ex presidentes Rosell y Bartomeu acordaron que Negreira, a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Fútbol Club Barcelona.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, muestra su preocupación por el ERE anunciado por Ford en la planta valenciana de Almussafes, que afecta a más de 1.100 trabajadores, y recuerda que las ayudas públicas están condicionadas al empleo. No obstante, Ford renunció a la primera convocatoria de ayudas porque sus tiempos de inversión eran incompatibles con los exigidos en el reparto de fondos.

Los autores del ciberataque al Hospital Clinic de Barcelona piden un rescate de 4,5 millones de dólares por liberar y no publicar los datos sustraídos del centro. Desde la Generalitat aseguran que no hay negociación y no pagarán ningún rescate. Los Mossos ven un riesgo "muy alto" de que los datos sean publicados.

Las víctimas de violencia de género y las denuncias aumentaron en 2022 un 10,7 y 11,8% respectivamente, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Las cifras reflejan que durante el pasado año la violencia machista dejó una media diaria de casi medio millar de víctimas y de denuncias

El ex diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, y supuesto cabecilla de la trama Mediador, dejó el congreso con 509,25 euros en su cuenta corriente. En 2020 cuando tomó posesión del escaño consignó 2.120 euros. Hasta hoy saldó deudas por 75mil euros y contrajo otras de más de 200mil.

El presidente francés y el primer ministro británico anuncian un refuerzo de la lucha contra la inmigración irregular en el Canal de la Mancha. Entre otras medidas se desplegarán 500 policías más para patrullar las costas francesas y se utilizarán drones para impedir que los inmigrantes se lancen al mar.