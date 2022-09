José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, admite que no tiene un criterio definido sobre el impuesto a los beneficios de las eléctricas que propone Bruselas, aunque le parece bien como al líder del PP, Núñez Feijóo al que no ha llamado insolvente pero si inconsistente por los vaivenes sobre pensiones. Insiste en que la inflación es temporal y no es partidario de que las autonomías tengan margen para decidir sobre las políticas fiscales de sus territorios.

El debate sobre la carrera fiscal de los gobiernos autonómicos

Díaz Ayuso aseguró en la Brújula de Onda Cero que seguirá bajando impuestos y que la competencia fiscal con autonomías como Andalucía, es buena y sana. Ayuso se desmarca del gravamen a las eléctricas.

En San Sebastián

Se investiga una violación a una menor de catorce años durante las fiestas patronales de un barrio de la ciudad. El presunto violador es menor de edad según la denuncia de la víctima