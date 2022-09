Crece el precio de la cesta de la compra un 15,2%, subida del salario de los funcionarios y otras noticias del día

El precio de la cesta de la compra ha crecido un 15,2% en un año, según los datos de la OCU es la mayor subida en 34 años. Todas las cadenas han subido los precios, pero especialmente en productos como el aceite de girasol, que se ha encarecido un 118%. Entre el supermercado más caro y el más barato de una ciudad hay una diferencia media de 994 euros y eso impacta en el ahorro de las familias, como explica la portavoz de la organización de consumidores.

Subida del 3,5% en los salarios de los funcionarios

El Gobierno va a proponer a los sindicatos una subida del 3,5% en los salarios de los funcionarios cara al año que viene, según adelanta 'El País'. Lo pondrá hoy sobre la mesa de función pública la ministra Montero, que pretende un acuerdo para varios años contemplado en los Presupuestos.

El objetivo es compensar el coste de la inflación y que sirva de ejemplo para que patronal y sindicatos alcancen un pacto de rentas en el ámbito privado. Valora también reducir la semana laboral en la administración a 35 horas.

Las encuestas dan al PSOE 96 escaños

El PSOE no remonta y, de celebrarse hoy elecciones generales, se quedaría en 96 escaños, según una encuesta que publica 'El confidencial'. Como todas las encuestas -excepto la del CIS- el sondeo pronostica una victoria del PP de Feijóo, que se afianza con 128 escaños y un 30% de intención de voto, aunque no podría gobernar en solitario y Vox podría ser clave, con 56 escaños. La coalición no rentabiliza las últimas medidas: se dejaría 35 escaños y no gobernaría ni con el apoyo de todos los socios.

Elena Sánchez, nueva presidenta provisional del Consejo de Administración de RTVE

La periodista Elena Sánchez es la nueva presidenta provisional del Consejo de Administración de RTVE tras la dimisión de Tornero. La veterana periodista ha sido propuesta por los consejeros del PSOE y apoyada por Unidas Podemos y PNV.

Tornero ejercía también como presidente de la Corporación y tenía más poderes, por lo que el Congreso tendrá que elegir un nombre para la décima vacante y tener una presidencia de RTVE en plenas competencias.

Junts amenaza con presentar una cuestión de confianza contra Pere Aragonés

Junts amenaza con presentar una cuestión de confianza contra Pere Aragonés y amaga -de nuevo- con salirse del Govern catalán. La CUP también se ha sumado a esa petición de cuestión de confianza. Aragonés no consigue acercarse a sus socios, a pesar de que ayer anunciara en el Parlament una nueva propuesta al gobierno central: un acuerdo para un referéndum como en el caso de Canadá y Quebec en 1995.

Shakira, a juicio por defraudar 14,5 millones de euros

Shakira irá a juicio acusada de defraudar al fisco 14 millones y medio de euros. La jueza ha decidido abrir juicio oral contra la cantante colombiana tras fracasar la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía. El Ministerio Público pide 8 años y dos meses de prisión y una multa de 23 millones por evitar el pago del IRPPF y el impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014.