Boletín de noticias de Onda Cero del 9 de diciembre a las 7:00

El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, dice que no cometió rebelión durante su intento de golpe de Estado porque en realidad no hubo un levantamiento con armas. Por eso su abogado piden que le dejen en libertad declarando que no existe riesgo de fuga. El país intenta volver a la normalidad con la nueva presidenta, Dina Boluarte, que descarta convocar elecciones y ya ha empezado las rondas de contactos con los partidos.

