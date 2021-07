INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 26 de julio de 2021 a las 13:00

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.