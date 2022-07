Boletín de noticias de Onda Cero del 26 de julio a las 12:00

El abogado del expresidente de José Antonio Griñán avanza que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional tras la ratificación del Caso de los ERE por parte del Tribunal Supremo. Además no descarta pedir el indulto si su recurso no prospera. Las reacciones por parte de algunos líderes políticos no se han hecho esperar.

La vacuna española de Hipra sigue sin recibir el visto bueno de la Agencia Europea del medicamento, pero la compañía farmacéutica confía en poder comercializarla en Otoño. En Granada, concentración a las puertas del Ayuntamiento de Albuñol ante un supuesto crimen de violencia de género.