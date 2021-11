INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 22 de noviembre de 2021 a las 11:00

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, no se da por aludida de la llamada a la unidad de Pablo Casado este fin de semana en el congreso del PP andaluz. No caben solistas, dijo el líder nacional. Esta mañana, en la tele pública, la presidenta madrileña le ha dado la razón, y ha interpretado que el comentario se dirige a todo el partido no solo a ella. Lamenta las malas interpretaciones que no hacen sino generar confusión en el debate.