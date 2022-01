INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 20 de enero de 2022 a las 13:00

Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez le han colocado una piedra en el camino. El presidente empieza a temer que en el trámite parlamentario le tumben la reforma laboral pactada con sindicatos y empresarios. ERC y PNV confirman que seguirán instalados en el no si el texto no se modifica, y la patronal amenaza con descolgarse si hay cesiones al separatismo. Moncloa garantiza que no habrá cambios y el ministro de la presidencia Félix Bolaños reprocha al PP que sea desleal.