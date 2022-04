INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 17 de abril de 2022 a las 17:00

Ucrania no se rinde y Mariúpol tampoco. En la ciudad en la que 100.000 personas se mueren de hambre y no tienen agua, los soldados siguen luchando y desafiando el ultimátum dado por Moscú. El primer ministro ucraniano ha dicho que la ciudad "todavía no ha caído".

