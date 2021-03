INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 16 de marzo de 2021 a las 12:00

Iñigo Errejón no va a explicarse tras haber rechazado la oferta de Pablo Iglesias de concurrir con una candidatura única a las elecciones de Madrid. Ha suspendido su habitual rueda de prensa de cada martes, tras la junta de portavoces en el Congreso, a la que no ha faltado ni una sola semana durante toda la legislatura y se ha limitado a escribir un tweet: "El feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas".