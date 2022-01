INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 14 de enero de 2022 a las 11:00

Tras una semana de contactos entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN no se relaja la tensión por la crisis de Ucrania. Hoy doble amenaza de Moscú a Washington y a la Alianza. El ministro de exteriores ruso advierte esta mañana a los aliados de que no va a esperar eternamente el compromiso de de que la OTAN no va a expandirse. Exige respuesta urgente por escrito.