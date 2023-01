2022 ha cerrado con una caída de casi el cinco y medio por ciento en las matriculaciones de turismos y otras noticias del día

2022 ha cerrado con una caída de casi el cinco y medio por ciento en las matriculaciones de turismos con respecto al año anterior y la previsión de los fabricantes es que se mantendrán estancadas este año.

El sector español de panadería y pastelería artesana ha alertado del cierre de más de 600 establecimientos por el fuerte incremento de los costes de producción...Anuncian que mañana, a mediodía, volverán a apagar sus hornos de forma simbólica durante quince minutos para reclamar ayudas al Gobierno.

Mientras, el Fondo Monetario Internacional avisa de que 2023 será más difícil que 2022 con un tercio de la economía mundial en recesión.

1.800 euros de ahorro anual con los abonos gratuitos

La ministra de Transportes ha cuantificado el ahorro que pueden suponer los descuentos y nuevos abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia. Según Raquel Sánchez, el ahorro puede llegar a los 1.800 euros anuales para una familia de cuatro miembros en la Comunidad de Madrid.

María Luisa Segoviano, la nueva magistrada del Constitucional, defiende que el tribunal no rechace de entrada ningún planteamiento, como podría ser el asunto de la autodeterminación, aunque eso no quiere decir que se admita. No hay que tener miedo ha dicho en Más de uno , aunque ha reconocido que la Constitución es muy completa y todavía puede dar mucho de sí.

El paso de un frente frío deja hoy un descenso de temperaturas en buena parte del país, especialmente en el interior. Bajan después de haber arrancado 2023 con récord de temperaturas altas para esta época del año.

Dos horas lleva abierta la capilla ardiente del papa emérito, Benedicto XVI. Se espera que pasen más de 35 mil personas hasta el jueves que se celebrará el funeral que oficiará su sucesor, el Papa Francisco.

También se prepara un funeral multitudinario para Pelé en Brasil. Esta mañana su cuerpo ha llegado a la ciudad de Santos donde va a ser velado en el estadio de futbol durante 24 horas.

Cae una banda en Málaga dedicada a robar a narcotraficantes

Ha caído una banda asentada en la costa de Málaga, dedicada a robar droga a otros narcotraficantes. Robos muy violentos en los que incluso utilizaban armas de guerra haciéndose pasar por agentes de policía. Son diez los detenidos.