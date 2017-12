VÍDEO Entrevista completa con Artur Mas en Más de uno

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

A pocos días de las elecciones en Cataluña, el ex president catalán, Artur Mas, asegura en Más de Uno que si el bloque independentista no saca mayoría en los comicios, tocará colaborar con el bloque constitucionalista y "aparcar el proyecto soberanista", aunque recalca que el procés no acabaría ahí. Por otro lado, en cuanto los ex consellers, Junqueras y los 'Jordis' encarcelados, Mas aclara que "organizar un referéndum, incluso sin autorización, no es un acto delictivo en España" y que lo único que se podría discutir es si ha habido desobeciencia al Tribunal Constitucional.