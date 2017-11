Cientos de personas pegan carteles en Barcelona pidiendo la libertad de los "presos políticos"

"Libertad presos políticos. Somos República", rezan los carteles de color amarillo e ilustrados con el rostro de los exconsellers en prisión que han cubierto hoy las paradas de autobús, el metro y las fachadas del entorno de esta plaza barcelonesa, llena de asistentes a un acto organizado por Òmnium y ANC.

El evento, que ha ido más allá de una pegada de carteles, según ha asegurado el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, desde un escenario en el que también ha tomado la palabra el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, marca el inicio de la denominada "semana de la libertad", que culminará en la manifestación del próximo 11 de noviembre, a la que llaman a participar los carteles.

Múltiples personas han acudido a esta pegada masiva, que ha hecho las veces de concentración, algunos de ellos del colectivo Anonymous, ataviados con caretas de la película "V de Vendetta", y otros con lazos amarillos, tanto de tela como de cartulina, para pedir la libertad de los dirigentes independentistas, cuya prisión consideran la "vergüenza de Europa".

A la concentración, que también ha recordado que los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart permanecen privados de libertad, han acudido el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, y el diputado de esta formación Gabriel Rufián.

Además, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Territorio Josep Rull, dos de los exmiembros del Govern encarcelados, han emplazado hoy a través de sus cuentas de Twitter a participar en las movilizaciones que piden su liberación y mantener la unidad de los independentistas.

"No te limites a contemplar estas horas que ahora vienen. Baja y participa", ha publicado el entorno de Junqueras en su cuenta de Twitter, sobre una foto en la que se ve un cartel con "Libertad presos políticos".

No et limites a contemplar aqtes hores q ara vénen. Baixa i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. #Empaperem pic.twitter.com/vpa9FMVGiK