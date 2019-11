Toma la pastilla roja 1x03: Superhéroes de la vida real

Superhéroes de la vida real. No, no es una broma. Desde hace unos años, en Estados Unidos (sobre todo), algunos ciudadanos han decidido tomarse la justicia por su mano, ponerse una máscara y un traje, y combatir al crimen como si fuesen héroes de cómic. Pero no solo son justicieros, también los hay que se dedican a hacer buenas obras.

¿Quiénes son estos personajes? ¿Dónde actúan? Con RR López, escritor, blogger y podcaster, autor de la novela 'Diario de un superhéroe sevillano', descubrimos este fascinante mundo. Además, el periodista y escritor Carlos Quílez, nos cuenta cómo tratan los cuerpos policiales a los superhéroes de la vida real y qué implicaciones legales tiene su actividad.