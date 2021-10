PODCAST

Rock'n'Roll Animal 13x05: La Velvet Underground, la banda más adelantada a su tiempo

Todd Haynes acaba de estrenar la película documental acerca de la mítica banda neoyorquina y nada mejor que charlar acerca de ésta con Ignacio Julià, una eminencia en la materia que además sirvió de asesor del director. Además os lanzamos un aperitivo de lo que será el duelo de reediciones en esta recta final de 2021: Let It Be vs Tattoo You... ¡Una vez más Beatles vs Stones!