No Solo Perros y Gatos T03xE14: La vaca que ríe

Aunque Iván se enteró en ese momento que Carlos y Beatriz ya habían decidido que, según acabara el programa, subirían corriendo a verlo. No le entusiasmó mucho la idea…

Nos intentamos ceñir a un guión en el que la sección de “Los consejos domésticos de Iván Cortés” es la que cierra el programa, la verdad es que las reglas no están hechas para nosotros. No paramos de aprender trucos para nuestro día a día desde el principio: cómo dejar tu calzado impoluto con una mezcla de kanfort y salivajo, cómo usar las llamadas “esponjas mágicas” (con demo del primo famélico de Fabián Alcazar), descubrimos el Baldosinin (aunque tiene más años que Matusalén) y te explicamos cómo sujetar el móvil para seguir escuchando este podcast mientras cocinas desnudo (con explicación práctica de Carlos e Iván).

Comprobamos que el 100% de la población española ha tenido alguna anécdota con Poli Díaz, que los gatos a dieta pueden perturbar seriamente a su familia humana, que Iván y Carlos son los “Twin Melody” de los podcast, que nunca invitaremos a Iván al Parque de Atracciones o que Carlos y José Antonio Llano son fans acérrimos de Sandokán. Entre otras muchas cosas que no te servirán de nada en la vida.

No me extraña que Francisco Galeote no parara de trolearnos.

Pero lo que nos dejó más sorprendidos fue que Iván nos resolviera una de las grandes dudas de la humanidad: ¿Qué hay detrás de la vaca que ríe?