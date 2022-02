No Solo Perros y Gatos T03xE10: Sexy, mosca, Locomía

LEER MÁS No Solo Perros y Gatos T03xE9: Mosquitifen Forte

Nos sumergimos en un montón de asuntos de animales como el vídeo de un policía salvando a un perro del interior de un coche incendiado, el trailer de la versión gatuna de Titanic, el fascinante vuelo de los insectos grabado en 3D al ritmo de Locomía y la explicación del mecanismo por el cual las lagartijas se desprenden de su cola (aunque Carlos e Iván tienen muy claro que preferirían desprenderse de sus cuerpos que de sus colas).

Lo más serio que hicimos fue un recorrido por algunas de las especies endémicas que tenemos en España, pero llamamos a Nubyh Nub para que nos contara una anécdota con una de ellas y perdimos todo el poco rigor que tiene este programa.

No podíamos acabar sin jugar a las películas y recitar un par de poemas. Eso sí, deprisa porque a Beatriz Ramos se le hacía tarde para llamar como cada noche a sus padres y nos coló una videollamada familiar al final del programa. No la culpamos ¿quién no llama de extranjis en el trabajo a la familia?