No Solo Perros y Gatos T02P11 | ¿En La Base de Qué Cola Acaricias a Tu Gato?

Fabián, uno de nuestros oyentes, acaricia la cola de su gato Bob para relajarle. A cambio, él recibe un masaje. No sabemos muy bien qué es lo que está haciendo Fabián con su gato, pero preferimos no preguntar. El tema del día gira en torno a las experiencias extrasensoriales y/o paranormales de nuestras mascotas. Por supuesto, este es el tema propuesto, del que todos hacen caso omiso como viene a ser tradición (ojo, porque alguna respuesta obtenemos).

Iván Cortés no tiene cuerpo de concurso, pero sí estómago a la colombiana. Nuevamente nos deleita con los manjares de JosePan, la tienda de productos colombianos de Leganés que sospechamos le está pagando una buena tajada, y no quiere decirlo por no compartir las ganancias. Repasamos las noticias del día de la mano de Carlos Rodríguez y Beatriz Ramos (y de Iván Cortés, pero no le vamos a dar más protagonismo hasta que no comparta). Noticias llenas de peculiaridades llegadas de nuestros reporteros distribuidos a lo largo de todo el globo. Y entrevistamos al gato de un pintor chino que… No, mejor escuchad el podcast, porque esto no se puede describir con palabras.