No Solo Perros y Gatos T02P10 | Hoy No Hablaremos de Pedos. O Sí.

Hoy, en No Solo Perros y Gatos, aparte de ventosidades, repasamos la crónica de noticias más destacada del mundo animal. Y no son pocas, como tampoco son muy normales.

Damos entrada a consultas de nuestros oyentes; para que no se diga que no atendemos a las dudas del populacho que sin querer acabó escuchando nuestro podcast. No faltan chistes perpetrados por nuestra propia audiencia, flatulencias inclusives (que no digáis que no os habíamos avisado).

Concurso de Iván Cortés al ritmo de la “muñeira”. Y recitamos la dirección postal donde podéis enviarnos todo tipo de presentes (por favor, tened bolígrafo y papel a mano, esta parte del podcast es muy importante).

Agradecemos a Gordopilo su participación desinteresada a modo de babas.