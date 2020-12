No Solo Perros y Gatos

No Solo Perros y Gatos T02P08 | Ahí por el Campo Marcando "Packet"

No podemos relajarnos. Nuestro imparable éxito nos trae audiencias angloparlantes, lo que lleva a Carlos, Iván y Bea a manejar sus excelsos recursos políglotas, tales como “You are looking to fuck me or something else”, o lo que es lo mismo en la lengua cervantina: “Estás tratando de joderme o algo así”. Quizás la única frase que dijo bien Carlos de todas las que vertió por esa boquita durante la emisión. Por algo será.