No Solo Perros y Gatos T02P06 | ¡Dame con la Espícula!

Carlos Rodríguez e Iván Cortés necesitan un filtro. Pero nosotros no lo tenemos, y como prueba este nuevo episodio del podcast cada vez más gamberro y osado del territorio hispanoparlante. Exactamente, ¿alguien puede explicarnos cómo pueden dedicar 15 minutos del programa a hablar sin tapujos del sexo de nuestras mascotas? Pero no del sexo en plan misionero, no. Desde la seducción hasta el “todos con todos”, este segmento de audio (digno de enmarcar) no nos dejará indiferentes.