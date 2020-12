No Solo Perros y Gatos T02P07 | Pili y Mili: El (T)Error de “El Resplandor”

Es la noche de Halloween y la oscuridad se cierne sobre nuestro estudio. Dos infantas se asoman al fondo de un lúgubre pasillo de un solitario hotel alpino del Baix Empordá (la zona del Empordá que linda con los Alpes, claro está, que de otra cosa no pero de geografía sabemos un rato). El terror se apodera de nuestros cuerpos mientras se aproximan, casi como reptando sobre la destartalada moqueta, hasta los micrófonos que les tenemos preparados. Son Carlos e Iv… ehm… son Pili y Mili, las gemelas del aclamado filme “El Resplandor”, que hoy en exclusiva y sin precedentes presentarán esta nueva edición de No Solo Perros y Gatos.

A falta de programa en Onda Cero el sábado que emitimos el podcast, damos a Pili y Mili la oportunidad de participar en nuestro intrépido concurso exprés. Y como de concursos va la cosa, Iván Cortés posee a una de las niñas para llevarnos a su territorio de las adivinanzas cochinas (él sigue diciendo que no, que está todo en nuestra sucia mente).

A los mandos de la dirección técnica y la realización está Chucky el muñeco diabólico, y dirige el programa y lleva las redes la chica de “El Exorcista”. ¡Hoy tenemos mayoría femenina en el estudio!

Todo esto y muchos, muchos momentos terroríficos más en No Solo Perros y Gatos, edición Halloween 2020.