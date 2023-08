PODCAST

La gran decepción 1x09: La Belleza

¡Está en el ambiente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¿O no? Berni Barrachina, Diana de Lu y Marta Critikian comparten sus impresiones sobre esta cualidad, no os podemos adelantar mucho más... aunque decepciones como siempre, no van a faltar.