San Sebastián vuelve a apostar por una debutante y da la Concha de Oro a 'Blue Moon'

Una tradición de dos años no tiene por qué ser una tradición. En un festival como San Sebastián... puede ser simplemente una casualidad. Y sin embargo el palmarés de la edición 2021 -a la luz de las nuevas Conchas de Plata sin género y de la composición del jurado- indica que el festival parece haber hecho todo lo posible, haber arrimado a la olla todos los ingredientes necesarios... para que se repitiese el esquema de 2020. Este año, como ya ocurrió hace 12 meses con la 'Beginning' de la georgiana Dea Kulumbegashvili, ha ganado la Concha de Oro la película de una debutante: en este caso de la directora rumana Alina Grigore, que ha traído a la sección oficial 'Crai Nou' ['Blue Moon' o 'Luna azul']. Kulumbegashvili, presidenta de un jurado mayoritariamente femenino, le ha concedido los laureles a otra mujer que es prácticamente su coetánea [Grigore tiene 36 años, uno más que la presidenta].

Con el premio reconoce a una cinta que sitúa también a una mujer en el centro de una espiral de violencia. En este caso la protagonista es Irina, de 22 años, la hija de un matrimonio divorciado que sueña con marcharse del campo, donde vive con su familia disfuncional y sufre el maltrato de su primo, para vivir en la capital. Grigore se une así al selecto club de cineastas que este 2021, como ya ocurrió en muchas convocatorias de 2020, han alcanzado la gloria del cine: Julia Ducournau en Cannes con su 'Titane', Chloè Zhao en los Oscar con 'Nomadland' o la francesa Audrey Diwan en la reciente Mostra de Venecia con 'El acontecimiento' [en este punto debemos recordar que Diwan es también parte del jurado de la sección oficial de San Sebastián y, por tanto, es artífice de la concesión de esta Concha de Oro, que llega dos semanas después de su León de Oro].

Un palmarés netamente femenino

En un año en el que el debate ha girado en torno esas nuevas Conchas de Plata que ya no distinguen entre interpretación masculina y femenina, el galardón para intérpretes protagonistas ha recaído en dos mujeres que lo han ganado ex aequo -Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye' y Flora Ofelia Hofmann Lindahl por la danesa 'As in heaven' [de solo 16 años]-, y ambas pasan a integrar una lista de premiados que no es tal, es más bien de "premiadas", porque las ganadoras superan a los ganadores en el conteo de la noche. De hecho, si Alina Grigore se convertía en la quinta cineasta ganadora de una Concha de Oro en la historia del festival, la danesa Tea Lindeburg heredaba de la presidenta del jurado el premio a la Mejor Dirección para 'As in heaven', convirtiéndose en la cuarta directora laureada en San Sebastián por su trabajo. Mujeres hay también, por cierto, y muy jóvenes, en el elenco de la película 'Quién lo impide', de Jonás Trueba, que ha logrado para sus intérpretes una Concha de Plata colectiva a la Mejor Interpretación de reparto. Hace unas horas lograba también el Feroz Zinemaldia.

La representación masculina en el palmarés, además de los actores de 'Quién lo impide', la encarna el cineasta británico Terence Davies, que ha obtenido el premio al Mejor Guión por 'Benediction', una película que aborda la situación de un hombre homosexual inglés en el primer tercio del siglo XX. Porque el Premio Especial del Jurado, algo así como un segundo premio que el jurado entrega discrecionalmente, ha sido para 'Earwig', la oscura fábula de la cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic; porque el premio a la Mejor Fotografía ha sido para otra mujer, Claire Mathon, por la cinta 'Undercover'; y porque otra de las grandes triunfadoras de la noche, con un total de tres premios [entre los que destaca el Premio Horizontes] está la mexicana Tatiana Huezo, autora de 'Noche de fuego'.

Premios de la edición 69 del Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la mejor película (para el productor): 'Crai Nou' / 'Blue Moon'

Premio Especial del Jurado: 'Earwig', de Lucile Hadzihalilovic

Concha de Plata a la mejor dirección: Tea Lindeburg por 'As in heaven'

Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: Ex aequo para Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye' y Flora Ofelia Hofmann Lindahl por 'As in heaven'

Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Ex aequo para los actores y actrices de 'Quién lo impide'

Premio del Jurado a la mejor fotografía: Claire Mathon, por 'Undercover'

Premio del Jurado al mejor guión: Terence Davies por 'Benediction'

Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Vortex', de Gaspar Noé

Premio Horizontes: 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo

Premio Nuevos Directores: 'Unwanted', de Lena Lanskih - Nich’ya