Sam Raimi [V.O.]: "Se me había olvidado que dirigir es un privilegio, por eso tuve que parar"

Sam Raimi [Michigan, 1959] ha regresado a la dirección de cine después de casi una década en barbecho. Las críticas feroces al final de su trilogía de 'Spider-Man' y alguna experiencia fallida le habían llevado a apartarse de las cámaras... pero hace meses decidió decir que sí a la oferta de Disney y Marvel: dirigir 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', que llega este 6 de mayo a los cines. Hemos charlado con el cineasta en Kinótico y el sonido de la entrevista, en versión original, se puede encontrar sobre estas líneas.

R: Estoy muy bien. Me estaba preguntando quién decide estas cosas en las promociones. ¿Quién decide que esta entrevista dure 9 minutos? ¿De dónde sale ese número?

P: No lo sé... ¡Hagamos una entrevista de 18! Por cierto, ¿cómo se siente hablando con la prensa sobre 'Doctor Strange'?

R: Soy un tío que está detrás de la cámara, no soy de los que se ponen delante. Me da pánico, no es lo mío. Pero como esto es un programa de radio no tengo que preocuparme por eso.

P: Exacto, solo estamos escuchando su voz. He leído que tuvo muchas dudas sobre si regresar a Marvel. ¿Por qué?

R: No sé dónde ha leído eso, pero en realidad no fue así. No he querido hacer películas durante un tiempo largo, quizá era eso lo que quise decir. Necesitaba un respiro, romper con el proceso de dirección, quería refrescarme. Cuando llegó la llamada y me dijeron que Marvel estaba buscando un director de reemplazo [para Scott Derrickson] en 'Doctor Strange 2', porque el director original se había caído del proyecto... me pareció emocionante decir que sí a esa reunión y saber más de la película.

P: Pero, ¿qué pasó con 'Spider-Man 3'? ¿No le decepcionaron las reacciones que recibió aquella película?

R: ¡Ah, se refería a eso! Sí, me decepcionaron las reacciones a esa película. Salió muy bien desde el punto de vista económico para Sony, se convirtió en la mayor recaudación de su historia. Pero lo que me decepcionó fue mi propio trabajo en la cinta, así que emprendí la retirada... y dirigí la película 'Arrástrame al infierno' [2009], que era de terror, y era un territorio en el que me sentía cómodo y seguro. Donde podía tener éxito de forma muy acotada. Eso me ayudó un poco, pero luego hice una película que se llamó 'Oz, un mundo de fantasía' [2013] y ahí decidí hacer un parón en la dirección de casi una década.

P: ¿Y cómo se siente ahora que está de nuevo en el negocio?

R: De maravilla. Me encanta la industria del cine y aprecio lo extraño que es dirigir una película, es todo un privilegio. Eso se me había olvidado, así que tuve que hacer un parón y renovarme en cierto sentido. Me encanta estar de vuelta en el negocio, me encanta dirigir actores, me encanta contar historias y entretener al público, si es que puedo.

P: El mundo de 2022 es un mundo diferente al de 2013. Ese público, por ejemplo, es un público diferente. Vemos las películas de forma distinta...

R: ¿A qué se refiere?

P: A que cada vez vamos menos a los cines, a que las plataformas proliferan y a que quizá nuestra ventana de atención se ha estrechado. ¿Opina lo mismo?

R: Diría que tiene razón. Por culpa de la pandemia las cifras se han reducido, pero la experiencia cinematográfica en las salas se necesita todavía. Esa experiencia en comunidad en la que puedes reírte con otros o sentir miedo con otros, o incluso recibir en algún caso un momento de iluminación viendo una película. Creo que esa experiencia no tiene precio y que nunca va a desaparecer.

P: Entrando en el contenido de 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'... ¿Qué tipo de reto supone para un director el mero hecho de reflejar ese multiverso en la pantalla?

R: Creo que el reto principal de crear una película sobre el multiverso reside en la concepción de los diferentes universos. No se parece a recrear los detalles de la Roma Antigua para la pantalla. Nuestro equipo creativo -arte, fotografía- ha tenido que definir un universo entero, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y cada uno con su lógica para su civilización, con su cultura, con su estilo, con sus edificios, con su ropa... Fue un trabajo tremendo de construcción para los equipos artísticos. Fue el reto principal de la película.

P: Y usted llega a un proyecto en el que los principales actores ya han interpretado sus papeles, en algún caso durante años. ¿Cómo incorpora eso a su trabajo?

R: Gran pregunta. Podría haber sido un reto, pero lo usé para construir a partir de lo que ya estaba construido. Sabía que mi trabajo con Benedict no era decirle quién era su personaje. Lo ha interpretado en siete películas diferentes. Mi trabajo era asumir quiénes eran los personajes, cuáles eran sus defectos, qué conflictos poner en su camino para que pudieran superarlos. El conflicto es la base del drama. Si encuentras el defecto y poner el conflicto en su camino, se genera un drama interesante. Mi trabajo fue generar ese tipo de escenarios, entendiendo que debía usar lo que los actores ya sabían, llevarlos al siguiente nivel.

P: Los críticos dicen que esta película es la pieza central de la llamada Fase 4 de Marvel. ¿Cómo se dirige una película en el centro de un enorme diagrama, con películas que vinieron antes y otras que vendrán después?

R: Me siento muy orgulloso de que Disney y Marvel me hayan pedido que la dirija. He intentado ser consciente de todas las expectativas de los fans y he intentado no decepcionarles en una pieza de unión tan importante para el Universo Marvel. Espero haber tenido éxito y que disfruten de la experiencia.

P: ¿Tuvo que estudiar mucho? ¿Que ver muchas películas de Marvel antes de empezar a dirigir?

R: Cuando dije que sí al trabajo había visto unas seis películas de Marvel... Pero cuando me puse a trabajar estudié un cierto número de esas películas, sobre todo las que podían ejercer un impacto en esta cinta: las escenas en las que estaba el personaje de Wanda Maximoff, el Doctor Strange, y tuve que conocer un poco el Universo Marvel. Por ejemplo el efecto que tuvo Thanos en las películas de Los Vengadores. Fue una colección de escenas y películas que me permitió alcanzar un punto de conocimiento para poder contar la historia.

P: Y ahora que es un experto... ¿Por qué cree que la franquicia ha tenido tanto impacto en la cultura popular durante la última década?

R: Para empezar Marvel ya contaba con una comunidad lectora, creada durante generaciones, en los últimos 40 o 50 años. Hay historias de Marvel conocidas por niños y niñas que se han convertido en padres y madres y que han criado a hijos e hijas que también han leído los comics. Al principio los estudios no pensaban que este material podía ser interesante para el cine. Pero quizá esa generación de niños que leían los cómics acabó creciendo y se convirtieron en cineastas o en jefes de estudios, como yo o como Kevin Feige. Y se dieron cuenta de que querían llevar los cómics al cine porque son fantásticos. Quizá es tan simple como eso.

P: Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo maneja esas expectativas que mencionaba antes? Sobre su trabajo y sobre todas las sorpresas que esperan los fans, los llamados 'Easter Eggs' [Huevos de Pascua]...

R: Intento no enfocarme en mi propio trabajo, estoy más pendiente de la historia y de la experiencia para el público. Supongo que si mantengo al personaje en el primer plano de mi cabeza mientras dirijo las escenas... el resto vendrá solo...

P: ¿Y los 'Easter Eggs'?

R: ¡Hay muchísimos! Uno de nuestros productores, Richie Palmer, se ha ocupado de que estén en la mayor parte de escenas posibles. Que haya sorpresas secretas para los fans. Es el juego de Marvel. A Marvel le encantan sus fans y a los fans les encanta Marvel. Así que los fans fantasean con lo que se van a encontrar en las escenas... y Marvel les provoca con sorpresas, con pistas falsas, con pistas de lo que habrá en las películas... Es un toma y daca entre Marvel y los fans, y resulta muy divertido.

P: Gracias, Sam. Ha sido un placer.

R: Gracias por invitarme a su programa.