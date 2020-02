Más allá de Javier Bardem. Hablan las directoras y los directores españoles que nos representan en la Berlinale 2020

Este miércoles 26 de febrero Javier Bardem será la estrella de la Berlinale 2020. Llegará al certamen para presentar la película 'The roads not taken', la cinta a competición de la británica Sally Potter que protagoniza junto a Dakota Fanning y Salma Hayek. Sin embargo, la mayor representación del cine español en el festival está en las secciones paralelas 'Forum' y 'Generation'. Allí se presentan estos días 'Las niñas', de Pilar Palomero, 'Lúa vermella', de Lois Patiño, 'Entre perro y lobo', de Irene Gutiérrez, 'Anunciaron tormenta', de Javier Fernández Vázquez, y el corto 'Panteres' de Èrika Sánchez. Kinótico ha hablado con ellas y ellos para conocer sus proyectos y sus inquietudes como cineastas.