El de Paula Ortiz, directora de 'La novia' o 'De tu ventana a la mía', ha sido uno de los cuatro nombres elegidos por Amazon Prime Video para actualizar las 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador. La cineasta aragonesa, que tiene pendiente de estreno la cinta internacional 'Across the river and into the trees', con Liev Schreiber y Danny Huston, ha elegido a Dani Rovira y a Inma Cuesta para protagonizar la historia de un rider al que la ciudad empieza a tragarse poco a poco.