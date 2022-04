Oliver Stone: "El Gobierno de EEUU ha obstaculizado la investigación sobre Kennedy"

Oliver Stone es un director empeñado en cuestionar los resortes del poder en Estados Unidos. Tiene tres Oscar. Uno como coguionista de ‘El expreso de medianoche’ y dos como director de ‘Platoon’ y de ‘Nacido el cuatro de julio’. Un premio para el que también es tuvo nominado por ‘JFK: Caso abierto’, la película que cuestionó en 1991 el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Un magnicidio que conmovió a la nación y al mundo el 22 de noviembre de 1963… El asesinato fue atribuido a Lee Harvey Oswald, que también fue asesinado días después. La Comisión Warren concluyó que el único culpable era Oswald, y Oliver Stone retrató en ‘JFK: Caso Abierto’ el proceso por el que empezaron a destaparse las mentiras y encubrimientos del caso. Esa película del 1991 hizo que se formara una nueva comisión de expertos que ha ido desenterrando documentos clave de la muerte de Kennedy, y toda esa información es la que compone ‘JFK: Caso revisado’, el documental que participa esta semana en el BCN Film Fest y que se estrenará pronto en los cines.

La primera pregunta que le hemos hecho esta mañana a Oliver Stone… es… ¿sabemos la verdad? “No, no podemos decir que la sepamos. El Gobierno ha estado obstaculizando la investigación desde el principio”, respondía el cineasta. La película demuestra cómo se disparó a Kennedy desde puntos que no solo eran el depósito de libros en el que trabajaba Oswald, que no se mantuvo la cadena de custodia de la llamada “bala mágica”, que se manipuló la autopsia. “Jackie Kennedy, Bobby Kennedy, Castro, Kruschev, todo el mundo de cierta importancia sabía que había habido una conspiración”, inspirada -según Stone- por un sector muy reaccionario que se oponía a los cambios de Kennedy, en derechos sociales y en política exterior. “Había una extrema derecha muy potente en América. Todavía está. Y Dallas era uno de sus nidos más importantes”. Recordaba el director que la portada de un periódico de la ciudad el día de la muerte, por la mañana, era “Buscado por traición”.

Dice que la CIA está detrás, que siempre ha sido un elemento intervencionista y militarista… y que hoy en esa Central de Inteligencia están encantados con lo de Ucrania… “Estoy seguro de que están felices, porque han demostrado que los rusos son los malos”, una tesis que el cineasta lleva décadas queriendo demostrar. Stone dibuja a Kennedy como un presidente que fue abatido por querer la paz y la colaboración con el Tercer Mundo: “Kennedy fue un gran presidente. La historia americana nos ha jodido, porque lo han pintado como un tipo inteligente que daba buenos discursos. Y luego tuvo que venir Johnson a hacerlo todo. No tiene ningún sentido. Es una basura”.