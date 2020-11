Natacha Bustos y Javier Garrón, dos dibujantes españoles escondidos tras el Universo Marvel

Este viernes 20 de noviembre, Disney+ estrena 'Marvel's 616', una serie documental compuesta por ocho episodios que exploran el impacto que ha ejercido el Universo Marvel en la sociedad. El capítulo 'Artesanos Asombrosos' muestra la vida de dos artistas españoles que han ilustrado los personajes de Miles Morales y Moon Girl. Natacha Bustos y Javier Garrón trabajan en Barcelona y cuentan en una entrevista con Kinótico cómo sus vidas y su entorno han influido en el trabajo de ilustración que han realizado para Marvel.

“A mí me ha venido todo esto de sorpresa", cuenta Bustos. "Yo consumo cómics de todo tipo y me abrí camino buscando una salida laboral. Soy una lectora tardía de superhéroes, pero en cuanto me metí en ello, me puse al día”. Sin embargo, con Javier Garrón es distinto: “En mi caso sí que crecí con comics de superhéroes y yo sí quería ser dibujante de este formato. Quería vivir del cómic y estuve más de 10 años intentando profesionalizarme”. Ambos coinciden en que han tenido que trabajar muy duro para llegar a donde están y, según cuentan en el capítulo, los dos pensaron en dejarlo, pero no tiraron la toalla.

La dibujante de Moongirl también ha recalcado la importancia de fomentar la diversidad dentro del Universo Marvel: “Realmente Marvel siempre ha tenido personajes diversos. Ahora se priorizan colecciones en las que antes, las personas racializadas eran más secundarias o pasaban desapercibidas. Pero en los X-Men ya pegó fuerte y vimos lo diferentes que eran todos los personajes”. Garrón respalda todo lo que dice su compañera bajo el lema “ve por los superpoderes, quédate por los personajes”.