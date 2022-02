Las mujeres dominan en Sundance 2022

Durante tres semanas estuvimos hablado en Kinótico -el programa de cine y series de Onda Cero- del Festival de Sundance 2022. Pensado primero como una edición híbrida, debido a los estragos del Covid mutante pasó a ser completamente online por segundo año consecutivo. Con las pantuflas puestas una vez más nos conectamos con la "mountain time" (¡8 horas menos!) en Salt Lake City, sede de esta cita cinematográfica que se ha convertido en toda una referencia. La prometedora programación de Sundance volvió a presumir de atractivo, diversidad y arrojo, pero se anotó un sobresaliente con una notable participación de más del 60% de mujeres en la dirección y/o en la co-dirección. Al respecto comentamos y celebramos en Kinótico : “¡Ese es el camino!”.

Desde la ficción y la no ficción, las directoras convocadas al sarao festivalero tocaron temas muy diferentes, y si bien algunos parten de lo personal, logran transmitir una universalidad apabullante. Aunque hay muchas más películas que merecen ser comentadas, que esta pequeña selección de las que alcancé a ver sirva como los trocitos de pan de Hansel y Gretel en el camino hacia las salas y las plataformas de preferencia.

Nanny

Con 'Nanny' la directora y guionista Nikyatu Jusu torpedea esquemas. La historia de una mujer senegalesa (Anna Diop) que emigra a EEUU para ofrecerle a su hijo un mejor futuro, es un profundo estudio sociológico de clase, género, raza, emigración, maternidad, como también un despliegue del buen uso de la mezcla de géneros y recursos cinematográficos. 'Nanny', primer largometraje de Nikyatu Jusu, ganó el Gran Premio del Jurado en la US Dramatic Competition, y Jusu se convirtió en la segunda directora afrodescendiente en obtener ese galardón. ¡Imperdible!

Nothing compares

Este excelente documental, dirigido por la debutante Kathryn Ferguson, estaba destinado a reivindicar a Sinéad O’Connor. Al verlo se te cae el alma al suelo. La cultura de la cancelación no es una cosa de antes de ayer, y el linchamiento público de esta cantante en los 90 (con un efecto que perdura hasta hoy), es una muestra de ello. En la cúspide de la fama a O’Connor la acribillaron a burlas y menosprecios (Madonna incluida) por su activismo a favor del aborto legal y seguro, por defender los derechos del colectivo LGTB, por mostrar su indignación y por condenar la pederastia (sobre todo en el seno de la iglesia católica) y por señalar y execrar los abusos sistemáticos hacia la mujer. Debido a la muerte reciente de uno de los hijos de la cantante irlandesa, este filme no hizo todo el ruido que merecía.

Imagen promocional del documental 'Nothing compares', presentado en el Festival de Sundance 2022 | SUNDANCE FILM FESTIVAL

The Janes / Call Jane

'The Janes' es un documental dirigido por Tia Lessin y Emma Pilde que se centra en la génesis y funcionamiento de una red de mujeres que se formó en 1968 para facilitar abortos clandestinos de forma segura, asequible y sin distinción de clase ni de raza. El nombre código era “Jane”. En el Chicago de aquella época, como en todo EEUU, el aborto era ilegal, por lo que las Jane, a sabiendas de que podían ir a parar a la cárcel, le salvaron la vida a miles de mujeres. No es casual que en Sundance también figurara en programa la película 'Call Jane' (de Phyllis Nagy), en la cual se toca el mismo tema pero desde la ficción con las maravillosas actuaciones de Elizabeth Banks y Sigourney Weaver. La relevancia de ambos filmes es innegable ya que hoy en día en EEUU existe el peligro de que se revoque la legalidad del aborto alcanzada en 1973. Ambos filmes son muy dignos de ver.

Fresh

Ay, ay, ay… Lo más seguro es que Tinder & Co. le hagan mala prensa a esta película que precisamente gira en torno al “chica que conoce a chico a través de una app de apareo”. Pero ¡atención!, este filme va más allá, llevando al extremo el negocio de la “carne” disfrazado de la búsqueda del amor con una historia que derrocha inteligentes giros, excelentes diálogos y memorables escenas. Los protagonistas Daisy Edgar-Jones ('Normal People') y Sebastian Stan ('Pam and Tommy'), junto a la secundaria Jojo T. Gibbs ('Twenties'), hacen de Fresh un terrorífico disfrute cinematográfico. El primer largometraje de Mimi Cave con guion de Lauryn Kahn merece pues mucha atención.

Lucy and Desi

Quien ya amaba a Lucy ahora va a quererla más. Pero también a Desi Arnaz y a la conocida actriz y productora Amy Poehler que dirige este documental. Poehler, como comediante que es y heredera del legado de Lucille Ball, pudo haber hecho un tributo (de esos que abundan) pero para nuestra suerte se decantó por un camino más difícil en el que las voces de Ball y Arnaz nos conducen por la historia de sus vidas, además con testimonios de gente que les conocieron muy de cerca. El amor y admiración que siente Amy Poehler por esas dos estrellas no se interpuso ante el objetivo de este filme que es el descubrir algunas facetas desconocidas, mostrar las vulnerabilidades, la humanidad, el amor entre ellos y hacia su trabajo, la búsqueda de un lugar en el mundo, pero también sus muchos errores y aciertos.

La Guerra Civil

Desde sus tiempos en la exitosa serie 'Mujeres desesperadas' (2004-2012), Eva Longoria Bastón hizo su incursión en la dirección. Con 'La Guerra Civil' retoma un tema que ya había sido objeto de su primer documental en 2010 como lo es la comunidad latina en la sociedad estadounidense. Sin embargo esta vez es diferente ya que se centra en el boxeo, concretamente en la histórica contienda entre los pugilistas Óscar De la Hoya y Julio César Chávez en 1996. Esta pelea de boxeo dividió no solo a la comunidad mexicana (y latina) en EEUU, sino también a familias de ambos lados de la frontera, poniendo así de manifiesto las rivalidades entre los mexicanos “meros-meros” y los mexicanos-estadounidenses. Longoria hace un impecable trabajo que produce el milagro de enganchar a gente que no está particularmente interesada en el boxeo.

La vaca que cantó una canción hacia el futuro

Detrás de ese título tan atípico y poético existe una historia que no defrauda. La chilena Francisca Alegría incluye en su relato (mezcla de ciencia ficción con realismo mágico) muchos temas que nos acompañan diariamente, como la conservación del medio ambiente, la violencia de género, la búsqueda de la identidad, la transexualidad, las relaciones familiares, el amor incondicional, las segundas oportunidades. La estética y buen ojo de Alegría , así como su sobresaliente elenco (Leonor Valera, Mía Maestro, Alfredo Castro), hacen que los posibles fallos en la historia no importen tanto.

Master

No todo en 'Master' es brillante, pero no se puede negar su “no sé qué”. Mariama Diallo (dirección y guion) centra su historia en el racismo y machismo endémicos en el microcosmos de una universidad “blanca” y elitista hasta los tuétanos en la casi pampa de Nueva Inglaterra. Aunque Diallo hecha mano al terror, al thriller, a antiguas leyendas y a las metáforas, además de contar con el gran talento de Regina Hall (Support the Girls) como protagonista, no consigue la redondez necesaria. En Diallo se notan sus inquietudes, así como su aptitud para la dirección. ¡Ah!, la escena final de Hall es tremenda.