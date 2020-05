Lo que tienes que ver (22/05/20). 'Homecoming' T2, un puzzle demasiado fácil de resolver

Esta semana hay algunas novedades de cine, luego comentamos alguna, y llegan a las plataformas películas que ya se habían estrenado en salas… como ‘Parásitos’, de Bong Joon-ho, o ‘Ema’, de Pablo Larraín, pero aquí estamos para hablar de lo nuevo. Y empezamos por las series. Este viernes, Amazon Prime Video tira la casa por la ventana y estrena dos series. Bueno, una de ellas es la segunda temporada de una serie, pero está tan desligada de la primera -en algunos aspectos- que se puede considerar estreno. Vamos con ‘Homecoming’. Julia Roberts fue la protagonista de la primera tanda de episodios y ahora se queda parapetada en el papel de productora ejecutiva junto con Sam Esmail, el creador, que también lo fue de ‘Mr. Robot’.

Ahora la protagonista es Janelle Monáe, que en el primer episodio se despierta en una barca, en medio de un lago, noqueada, y tiene que descubrir cuál es su identidad, porque no se acuerda de nada. La temporada empieza bien, con mucho misterio, mucho plano intenso, mucho ir desvelando las cosas poco a poco… Lo que ocurre es que el espectador se da cuenta pronto de que quizá no hay demasiado que descubrir. Que el misterio no es tan misterioso. Que el puzzle no es tan irresoluble. Y cuando llegas al final de la temporada -que remonta un poco, todo hay que decirlo- te has entretenido… y ya.

El incendio de Reese Witherspoon

En la casilla de al lado, en Amazon Prime Video, podéis encontrar la nueva serie producida por Reese Witherspoon y Kerry Washington. Se llama ‘Little fires everywhere’ (Fuegos por todas partes). Es un drama familiar. Bueno, un drama de dos familias. La de Reese Witherspoon, que es una ricachona con muy buenas intenciones, y la de Kerry Washington, que es una artista que vaga por Estados Unidos en coche, en compañía de su hija. Ambas familias se cruzan en una historia, la verdad, bastante vista… y con un recorrido limitado. Está el conflicto racial, está el papel de la mujer… está la rebeldía adolescente… y poco más. ‘Little fires everywhere’ no tiene la fuerza de ‘Big little lies’ (qué tendrá la palabra ‘little’) y no tiene el mordiente, o incluso el morbo, de ‘The Morning Show'; así que a Reese, los fuegos... le han quedado un poco desvaídos.

Y ahora vamos a hablar de una película que ha llegado a Filmin y que se llama ‘Entre la razón y la locura’. O como dice su título en inglés, ‘The professor and the madman’. El profesor y el loco. Mel Gibson es el profesor y Sean Penn, claro, es el loco. Está basada en una novela y cuenta la historia de la redacción del diccionario Oxford a mediados del XIX. Hasta aquí todo bien, si no fuera porque Gibson ha tardado 20 años en que el proyecto vea la luz, que ha pasado por los tribunales por conflictos entre la productora y el director, y que este último ha abandonado la película (ahora está firmada con seudónimo)… Todo esto ha llevado a que no se pueda ver en salas en Estados Unidos. Desde allí han llegado críticas muy malas, pero la cosa no es para tanto. La película no descubre América… pero se puede ver, y ganaría -fijaos en esto- con más Mel Gibson y con menos Sean Penn.

Otra opción, en la Sala Virtual de Cine, es el documental ‘Descubriendo a Anna Frank’. Tiene dos alicientes. El primero es escuchar los pasajes del diario de Anna Frank en la voz de Helen Mirren; el segundo es escuchar a supervivientes del Holocausto coetáneas a la protagonista, y comprobar la resistencia de su vitalidad 75 años después. Es una buena opción para el fin de semana. Nos quedaría hablar de ‘Snowpiercer’, la adaptación seriéfila que bebe del mismo universo del que bebía la película que dirigió Bong Joon-ho en 2013… pero eso os lo contamos este fin de semana en Kinótico… ¡Pasadlo bien, ved cine, ved series!