Lo que tienes que ver (19/06/20). 'The Great', la desternillante llegada a Rusia de la emperatriz Elle Fanning

[[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/solo-ondaceroes/kinotico/cinco-curiosidades-frozen-secuela-animacion-mas-taquillera-historia-cine_202006175eea28b8a58c26000172a2db.html|||Hoy, que llega ‘Frozen 2’ a Disney+]] para alegría de los más peques y que, tras su paso por Filmin, se estrena ‘Matthias y Maxime’ -lo nuevo de Xavier Dolan- en los pocos cines que van reabriendo, vamos a fijarnos en novedades absolutas. Por ejemplo en la serie que estrena StarzPlay y que se llama 'The Great’, ‘La grande’. Elle Fanning produce y protagoniza esta comedia desternillante sobre la llegada de Catalina a Rusia para convertirse en emperatriz… y cómo lo que se encuentra allí es al zoquete del emperador, también interpretado magníficamente por Nicholas Hoult… y a una corte de pelotas y vividores con la que ella no va a congeniar demasiado bien. La serie deja entrever algunos retazos de la historia real, pocos, entre escena y escena, cuando vamos descubriendo que él es adicto al sexo y ella a los libros, que él solo sabe comunicarse a golpes y que ella no quiere ser solamente el recipiente para el vástago real, y que un golpe de Estado podría ser la única solución para la infelicidad matrimonial y para Rusia… Producción muy cuidada, y diálogos muy rápidos para una serie que no nos extrañaría ver como aspirante a los premios de televisión de este 2020.

Vamos con cine. Joseph Gordon-Levitt, personaje con todas las aristas, dio un paso atrás en 2016 y se alejó del cine. Esta película que llega a Amazon Prime Video es su regreso a la gran pantalla. Se llama ‘7500’, un número que corresponde con el código que los pilotos transmiten a la torre de control cuando el avión ha sido secuestrado. Está dirigida por el alemán Patrick Vollrath. Joseph interpreta a Tobías, el copiloto de un avión que despega de Berlín y que es tomado por la fuerza por un grupo de terroristas islámicos. La cinta desarrolla sus 90 minutos de trama… sin que nos movamos, prácticamente, de la cabina del avión. Lo cual es una proeza, es un guión muy interesante que Gordon-Levitt ha sabido llevar adelante con sobriedad y con buen hacer: un regreso notable en una película que podría haber tenido una buena vida en los cines, pero que llega directamente a las plataformas… y prácticamente escondida, porque casi no ha tenido publicidad.

Escuchábamos a Penélope Cruz con acento cubano en el tráiler de ‘La red avispa’, otra película destinada a los cines que llega hoy directamente a Netflix. Y llega desde la sección oficial de un festival, el de Venecia, firmada por un director de gran prestigio, Olivier Assayas, y con un reparto latino de campanillas: además de Cruz, Gael García Bernal, Edgar Ramírez, Leonardo Sbaraglia, Ana de Armas o Wagner Moura. Cuenta el despliegue de una red de contraespionaje cubano en Miami, en los 90, en un momento en el que algunos grupos anticastristas planean atentados contra las infraestructuras turísticas del régimen para desestabilizar su imagen internacional. La cinta tiene dos elementos en su contra. A pesar de haber sufrido un remontaje desde Venecia, la trama de espionaje no consigue enganchar al espectador. Y si a eso le sumamos que la mezcla de acentos que intentan asemejarse al cubano impide la verosimilitud en algunos pasajes… pues Houston -o Miami- tenemos un problema. La producción, eso sí, todo un despliegue.

