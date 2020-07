Lo que tienes que ver (10/07/20). 'Dónde estás, Bernadette', una película sin el alma de Linklater

Esta semana, Cate Blanchett regresa a nuestras vidas por partida doble. En cine y en plataformas. Comenzamos por el cine. Con mucho retraso con respecto al estreno americano llega ‘Dónde estás, Bernadette’, la última película de Richard Linklater. El creador de la saga ‘Antes del amanecer’ o de ‘Boyhood’ nos tiene acostumbrados a películas sutiles e inteligentes, de esas de sonrisa cómplice con el protagonista, y con un guión que puede parecer incluso improvisado. Nada de eso se encuentra en esta cinta. Bernadette es una arquitecta de fama mundial, retirada y muy cínica, que vive peleada con el mundo… y ni siquiera el buen hacer de Cate Blanchett consigue que se establezca una conexión con ella desde la butaca. No es que esté mal escrito el guión, no es que esté mal interpretada, ni siquiera mal rodada… La impresión es que la película no tiene alma. Ni alma ni rastro de Linklater por ningún lado. El alma de Cate Blanchett se encuentra esta semana en ‘Desplazados’, la serie que produce y que ya se ha estrenado en Netflix. Un drama de vidas cruzadas sobre las detenciones ilegales de inmigrantes en Australia. Muy recomendable.

Cambiamos de plataforma. A Apple TV+ llega, sin pasar por cines, la nueva película de Tom Hanks. Se llama ‘Greyhound’, está basada en una novela de los años 50, y cuenta unas cuantas horas de travesía de los barcos aliados que, en la Segunda Guerra Mundial, atraviesan el Atlántico para asistir a la tropa británica. Tom Hanks es el capitán de uno de esos barcos y es un hombre modélico. Al menos para la América de los 50: amable, paciente, religioso, metódico… El interés de la película reside en el proceso de cómo se producía la navegación de guerra, en la jerga que utilizan los marinos y en ver cómo funcionaban esos barcos hechos prácticamente de hojalata, madera y tiza. 90 minutos de todo eso… acaban pesando. Claro, que no pesan tanto como ‘La vieja guardia’, la nueva cinta de Charlize Theron que llega a Netflix. Pesa como una cuarentena. Y lo vamos a dejar ahí…

El estreno español de la semana es, en realidad, una coproducción hispano-argentina que se llama ‘La maldición del guapo’. Esta película de Beda Docampo Feijoo cuenta la historia de un exladrón, Gonzalo de Castro, que abandona su retiro para ayudar a su hijo, que trabaja en una joyería. A pesar del buen hacer del reparto, la comedia no termina de arrancar. Ni sus motores ni todas las sonrisas que debería del patio de butacas. Salvamos las escenas entre De Castro y Malena Alterio, verdaderos puntales cómicos de la película. Si queréis una mirada tierna y documentada hacia la comedia, optad por el documental ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’, una cinta que rebosa cariño por la figura desconocida del clown Marcelino Orbés, homenajeado por Pepe Viyuela. ¡Nada más! Buen fin de semana… y nos seguimos escuchando este verano en Kinótico…