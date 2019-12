Lista de los y las 100 votantes de Kinótico que han elegido la mejor película de 2019

#1 Thomas Abeltshauser [Freelance] 🇩🇪 @filmabt

1. Dolor y gloria . 2. Parásitos . 3. El irlandés . 4. Joker . 5. Retrato de una mujer en llamas . 6. Sinónimos. 7. La vida invisible de Eurídice Gusmao. 8. Érase una vez en… Hollywood . 9. Hail Satan. 10. Jojo Rabbit

#2 Jesús Agudo [eCartelera] 🇪🇸 @JesuAguMar

1. Vengadores: Endgame. 2. Parásitos. 3. Nosotros. 4. La favorita. 5. Historia de un matrimonio. 6. Dolor y gloria. 7. Frozen 2. 8. Rocketman. 9. Quien a hierro mata. 10. Súper empollonas

#3. María Aller [Fotogramas.es] 🇪🇸 @Llesterday_Mary

1. Mujercitas. 2. Parásitos. 3. Dolor y gloria. 4. Joker. 5. Historia de un matrimonio. 6. Súper empollonas. 7. Rocketman. 8. Los días que vendrán. 9. Próxima. 10. Vengadores: Endgame

#4 Andrés Arconada [EsRadio] 🇪🇸 @EsCineRadio

1. El irlandés . 2. Joker . 3. Dolor y gloria . 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. El oficial y el espía (J’accuse) . 6. Los miserables . 7. Los hermanos Sisters . 8. Ventajas de viajar en tren . 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 10. La trinchera infinita

#5 Marta Armengou [La Cartellera] 🇪🇸 @MartaArmengou

1. An elephant sitting still. 2. Retrato de una mujer en llamas. 3. Women make film: A new road movie through cinema. 4. Border. 5. Joker. 6. El irlandés. 7. Los hermanos Sisters. 8. La virgen de agosto. 9. Lo que arde. 10. Parásitos

#6 Adam B. Vary [Variety] 🇺🇸 @AdamBVary

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos . 3. The farewell . 4. Para Sama . 5. Súper empollonas. 6. Dolor y gloria . 7. The last black man in San Francisco. 8. Puñales por la espalda . 9. Estafadoras de Wall Street . 10. Yo soy Dolemite

#7 Marta Balaga [Episodi] 🇵🇱 @MartaBalaga

1. El faro . 2. Parásitos . 3. Historia de un matrimonio . 4. Joker . 5. Retrato de una mujer en llamas . 6. Súper empollonas. 7. Midsommar . 8. Dolor y gloria . 9. Estafadoras de Wall Street . 10. La oveja Shaun. La película: Granjaguedón

#8 Helen Barlow [Freelance] 🇦🇺 @HelenBackBarlow

1. La belle époque. 2. El irlandés . 3. The farewell . 4. Puñales por la espalda . 5. Los miserables. 6. Apollo 11 . 7. El faro . 8. Gracias a Dios. 9. Parásitos . 10. Historia de un matrimonio

#9 Inés Barreda de Biurrun [CinEOL] 🇪🇸 @IBB219

1. Joker. 2. Parásitos. 3. Historia de un matrimonio. 4. Dolor y gloria. 5. Ventajas de viajar en tren. 6. Star Wars: El ascenso de Skywalker. 7. Vengadores: Endgame. 8. Mientras dure la guerra. 9. Adiós. 10. Buñuel en el laberinto de las tortugas

#10 Gregorio Belinchón [El País] 🇪🇸 @GBelinchon

1. Parásitos. 2. El irlandés. 3. Los hermanos Sisters. 4. La trinchera infinita. 5. Pájaros de verano. 6. Dolor y gloria. 7. Border. 8. Retrato de mujer en llamas. 9. Ad Astra. 10. Érase una vez en... Hollywood

#11 Pepa Blanes [Cadena SER] 🇪🇸 @PepaBlanes

1. Parásitos . 2. Joker . 3. El irlandés . 4. Dolor y gloria . 5. Historia de un matrimonio . 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Los hermanos Sisters . 8. Retrato de una mujer en llamas . 9. La favorita . 10. Puñales por la espalda

#12 John Bleasdale [CineVue] 🇬🇧 @DrJonty

1. Parásitos . 2. Érase una vez en… Hollywood . 3. Historia de un matrimonio . 4. El faro . 5. El irlandés . 6. Joker . 7. Apollo 11. 8. Nosotros. 9. Retrato de una mujer en llamas . 10. Midsommar

#13 Meredith Brody [Freelance] 🇺🇸

1. Historia de un matrimonio. 2. Le Mans ‘66. 3. Jojo Rabbit. 4. Varda por Agnès. 5. Uncut Gems. 6. Downtown Abbey. 7. Érase una vez en… Hollywood. 8. Zombieland: Mata y remata. 9. Puñales por la espalda. 10. 1917. Mención especial: Mujercitas

#14 Filippo Brunamonti [La Repubblica] 🇮🇹 @IlPrimoLatte

1. Ad Astra. 2. Zombi Child. 3. Uncut Gems. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. The Nightingale. 6. The Beach Bum. 7. Monos. 8. Infierno bajo el agua. 9. Martin Eden. 10. El oficial y el espía (J’accuse)

#15 Alfonso Caro [El Palomitrón] 🇪🇸 @AlfonsoCaroS

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. La favorita. 3. Historia de un matrimonio. 4. Dolor y gloria. 5. Joker. 6. Le Mans ’66. 7. Ad Astra. 8. It: Capítulo 2. 9. Los hermanos Sisters. 10. Largo viaje hacia la noche

#16 David Carrón [Freelance] 🇪🇸 @CdCarron

1. Parásitos. 2. Ventajas de viajar en tren. 3. Los hermanos Sisters. 4. Erase una vez en… Hollywood. 5. Historias de un matrimonio. 6. Lo que arde. 7. Joker. 8. Retrato de una mujer en llamas. 9. Araña. 10. Los miserables

#17 Conxita Casanovas [RNE] 🇪🇸 @ConxitaCasanov3

1. Joker . 2. El irlandés . 3. Érase una vez… en Hollywood. 4. Los dos papas . 5. Historia de un matrimonio . 6. Parásitos . 7. Día de lluvia en Nueva York . 8. La vida invisible de Eurídice Gusmao . 9. The farewell . 10. Dolor y gloria

#18 Elio Castro [Cadena SER / RNE] 🇪🇸 @ElioCastro

1. Parásitos. 2. Hasta siempre, hijo mío . 3. El irlandés . 4. Joker . 5. Érase una vez en… Hollywood. 6. Dolor y gloria . 7. Historia de un matrimonio . 8. Los hermanos Sisters . 9. La trinchera infinita . 10. Green book

#19 Jesús Choya [La Llave Azul] 🇪🇸 @holyChoya

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. Matthias et Maxime. 3. Ema. 4. Dolor y gloria. 5. Ad Astra. 6. Historia de un matrimonio. 7. Atlantique. 8. Retrato de una mujer en llamas. 9. Play. 10. Rocketman

#20 Marco Consoli [Freelance] 🇮🇹 @ripido

1. Parásitos. 2. Historia de un matrimonio. 3. El irlandés. 4. Monos. 5. El blues de Beale Street. 6. Cafarnaúm. 7. Una gran mujer (Beanpole). 8. How to build a girl. 9. Martin Eden. 10. Joker

#21 Gonzalo del Prado [Antena 3] 🇪🇸 @GonzalodelPrado

1. Parásitos. 2. Érase una vez en… Hollywood. 3. Joker. 4. Los miserables. 5. Klaus. 6. El irlandés. 7. El hoyo. 8. Quien a hierro mata. 9. Dolor y gloria. 10. Le Mans '66

#22 Emilio Doménech [Freelance] 🇪🇸 @Nanisimo

1. Historia de un matrimonio. 2. Apollo 11. 3. El irlandés. 4. The farewell. 5. Súper empollonas. 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Joker. 8. Vengadores: Endgame. 9. Parásitos. 10. Doctor Sueño

#23 Begoña Donat [Yo Dona] 🇪🇸 @BegoDonat

1. Retrato de una mujer en llamas. 2. Parásitos. 3. Joker. 4. Historía de un matrimonio. 5. Los miserables. 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Border. 8. La favorita. 9. Atardecer. 10. Pájaros de verano

#24 Víctor Esquirol [Filmaffinity] 🇪🇸 @VctorEsquirol

1. El irlandés. 2. El faro. 3. Martin Eden. 4. Bliss. 5. Liberté. 6. Ne croyez surtout pas que je hurle. 7. Los consejos de Alice. 8. Retrato de una mujer en llamas. 9. The Beach Bum. 10. Caso abierto: Hammarskjöld

#25 Nacho Estrada [Cine y Comedia] 🇪🇸 @NachoEstrada78

1. 1917. 2. El vicio del poder. 3. Richard Jewell. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. La trinchera infinita. 6. Mujercitas. 7. Parásitos. 8. Vengadores: Endgame. 9. Súper empollonas. 10. Nosotros

#26 Elsa Fernández Santos [El País] 🇪🇸 @SunsetElsa

1. Dolor y gloria. 2. Érase una vez en… Hollywood. 3. Parásitos. 4. Historia de un matrimonio. 5. El irlandés. 6. Lo que arde. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Los hermanos Sisters. 9. En los 90 . 10. ¿Podrás perdonarme algún día?

#27 Pier Paolo Festa [Freelance] 🇮🇹 @PeterPaulParty

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. El irlandés. 3. Triple frontera. 4. Mula. 5. Dolor y gloria. 6. 6 en la sombra. 7. Historia de un matrimonio. 8. Le Mans ‘66. 9. Toy Story 4. 10. Ad Astra

#28 Yolanda Flores [RNE] 🇪🇸 @DePelicula_RNE

1. Los miserables. 2. Parásitos. 3. El irlandés. 4. Dolor y gloria. 5. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. La trinchera infinita. 8. La inocencia. 9. La hija de un ladrón. 10. El oficial y el espía (J’accuse)

#29 Alicia García Arribas [Agencia EFE] 🇪🇸 @AliciaG_Arribas

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos. 3. Joker. 4. Érase una vez en…Hollywood. 5. Dolor y gloria. 6. Retrato de una mujer en llamas. 7. Pájaros de verano. 8. Ventajas de viajar en tren. 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 10. Algunas bestias

#30 Rocío García [El País] 🇪🇸 @RocioGarcia4

1. Dolor y gloria. 2. Parásitos. 3. Lo que arde. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. El irlandés. 6. Joker. 7. Los hermanos Sisters. 8. Los miserables. 9. La caída del imperio americano. 10. La trinchera infinita

#31 Alicia García de Francisco [Agencia EFE] 🇪🇸 @AGdeFrancisco

1. Parásitos. 2. Historia de un matrimonio. 3. Joker . 4. Sombra . 5. Retrato de una mujer en llamas. 6. Monos . 7. Vengadores: Endgame. 8. Dolor y gloria . 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas . 10. La odisea de los giles

#32 Fernando García del Río [La Vanguardia] 🇪🇸 @FGdelRio

1. Retrato de una mujer en llamas. 2. Parásitos. 3. Historia de un matrimonio. 4. El traidor. 5. Fortuna. 6. Sorry we missed you. 7. Joker. 8. Los miserables. 9. La favorita. 10. El irlandés

#33 Marc Garriga [Catalunya Radio] 🇪🇸 @Marga_Riga

1. Parásitos. 2. Joker. 3. Dolor y gloria. 4. Retrato de una mujer en llamas. 5. El irlandés. 6. Historia de un matrimonio. 7. Vengadores: Endgame. 8. La trinchera infinita. 9. Hasta siempre, hijo mío. 10. John Wick 3

#34 Santi Gimeno [Sensacine] 🇪🇸 @SantiGimenoA

1. Historia de un matrimonio. 2. El faro. 3. Mujercitas. 4. Parásitos. 5. Dolor y gloria. 6. El irlandés. 7. Érase una vez en... Hollywood. 8. Ad Astra . 9. Hasta siempre, hijo mío . 10. The souvenir

#35 Leonardo Goi [Kinoscope] @LeonardoGoi

1. Retrato de una mujer en llamas . 2. The souvenir . 3. En tránsito. 4. Sinónimos . 5. Parásitos. 6. El irlandés . 7. Dolor y gloria. 8. Fourteen . 9. Vida oculta. 10. The last black man in San Francisco

#36 Mafalda González [Atresmedia] 🇪🇸 @MafaldaGonzalez

1. Dolor y gloria. 2. Parasitos. 3. Border. 4. Nosotros. 5. Érase una vez en… Hollywood. 6. Lo que arde. 7. Súper empollonas. 8. Midsommar. 9. El hoyo. 10. Los hermanos Sisters

#37 Alejandro G. Calvo [Sensacine] 🇪🇸 @AlejandroGCalvo

1. Érase una vez en… Hollywood . 2. El irlandés. 3. Retrato de una mujer en llamas . 4. Parásitos . 5. Ad Astra . 6. Dolor y gloria . 7. El Crack Cero. 8. Historia de un matrimonio . 9. El traidor. 10. Midsommar

#38 Nacho Gonzalo [Lo que yo te diga] 🇪🇸 @LoQueYoTeDiga

1. El irlandés. 2. Historia de un matrimonio. 3. Joker. 4. Cafarnaúm. 5. Rojo. 6. Hasta siempre, hijo mío. 7. Parasitos . 8. Dolor y gloria. 9. Le Mans ’66. 10. La trinchera infinita

#39 Paco Griñán [Diario SUR] 🇪🇸 @PacoGrinan

1. Dolor y gloria. 2. Parásitos. 3. El irlandés. 4. La trinchera infinita. 5. Los días que vendrán. 6. Los miserables. 7. Joker. 8. Diecisiete. 9. Érase una vez en… Hollywood. 10. Vengadores: Endgame

#40 María Guerra [La Script] 🇪🇸 @MaGuerraM

1. Joker. 2. Parásitos. 3. El oficial y el espía (J’accuse). 4. Dolor y gloria. 5. El Irlandés. 6. Araña. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. La inocencia. 9. El hoyo. 10. Los miserables

#41 Andrea G. Bermejo [Cinemanía] 🇪🇸 @MargoTenenbaumm

1. Historia de un matrimonio . 2. Lo que arde . 3. Retrato de una mujer en llamas. 4. Maya . 5. Pájaros de verano . 6. La favorita . 7. Súper empollonas . 8. Parásitos . 9. En los 90. 10. Los hermanos Sisters

#42 Patrick Heidmann [Freelance] 🇩🇪 @PatrickHeidmann

1. Retrato de una mujer en llamas. 2. Parásitos. 3. The farewell. 4. Dolor y gloria. 5. Mujercitas. 6. Hasta siempre, hijo mío. 7. The last black man in San Francisco. 8. Queen & Slim. 9. Sinónimos. 10. Atlantique

#43 Gonzalo H. Espinosa [Freelance] 🇪🇸 @GonGonHE

1. Midsommar. 2. Joker. 3. Érase una vez en… Hollywood. 4. Ad Astra. 5. Parásitos. 6. Historia de un matrimonio. 7. The farewell. 8. Nosotros. 9. Súper empollonas. 10. Puñales por la espalda

#44 Emma P. Jones [BBC] 🇬🇧 @EmmaPJones

1. Parásitos. 2. Érase una vez en… Hollywood. 3. Mujercitas. 4. Jojo Rabbit. 5. Joker. 6. Para Sama. 7. Dolor y gloria. 8. You will die at 20. 9. Aguas oscuras. 10. Una obra maestra

#45 Jessica Kiang [The Playlist / Variety] 🇬🇧 @JessicaKiang

1. Sinónimos. 2. Martin Eden. 3. Historia de un matrimonio. 4. El faro. 5. El irlandés. 6. Parásitos. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Una gran mujer (Beanpole). 9. Monos. 10. The farewell

#46 Tommaso Koch [El País] 🇪🇸 @TommKoch

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos. 3. Woman. 4. El irlandés. 5. Dolor y gloria. 6. Retrato de una mujer en llamas. 7. The painted bird. 8. Ema. 9. La famosa invasión de los osos en Sicilia. 10. Martin Eden

#47 Guy Lodge [Variety /The Guardian] 🇬🇧 @GuyLodge

1. Una gran mujer (Beanpole). 2. Moffie. 3. The souvenir. 4. Sinónimos. 5. El irlandés. 6. Nosotros. 7. Parásitos. 8. Öndög. 9. Atlantique. 10. Para Sama

#48 Claudia Lorenzo [Freelance] 🇪🇸 @Mariclo1985

1. Parásitos. 2. Mientras dure la guerra. 3. Historia de un matrimonio. 4. Sorry we missed you. 5. Les miserables. 6. Retrato de una mujer en llamas. 7. Dolor y gloria. 8. Varda por Agnès. 9. Pequeñas mentiras para estar juntos. 10. Rocketman

#49 Oli Lyttelton [Freelance] 🇬🇧 @OliLyttelton

1. Parásitos . 2. The farewell . 3. Retrato de una mujer en llamas . 4. Historia de un matrimonio . 5. Puñales por la espalda . 6. Monos . 7. El irlandés. 8. Midsommar. 9. Súper empollonas. 10. High Flying Bird

#50 Adela MacSwiney [Notimex] 🇲🇽 @Notimex

1. Parásitos. 2. Dolor y Gloria. 3. Joker. 4. El irlandés. 5. Érase una vez en… Hollywood. 6. Retrato de una mujer en llamas. 7. La favorita. 8. Historia de un matrimonio. 9. El vicio del poder. 10. Los días que vendrán

#51 Carlos Marañón [Cinemanía] @FutbolyCine

1. Los hermanos Sisters. 2. Érase una vez en… Hollywood. 3. Parásitos . 4. La favorita. 5. Ad Astra. 6. Súper empollonas. 7. Diego Maradona. 8. En los 90. 9. Atardecer. 10. Lo que arde

#52 Antonio Martínez [El Cine en la SER] @Murcielago60

1. El irlandés . 2. Joker. 3. Historia de un matrimonio. 4. Érase una vez en… Hollywood . 5. Parásitos. 6. Dolor y gloria . 7. Los miserables . 8. La favorita . 9. Los hermanos Sisters . 10. Ad Astra

#53 Beatriz Martínez [El Periódico de Catalunya / Fotogramas] @BeatrizMartnezG

1. Parásitos. 2. Martin Eden. 3. El irlandés. 4. Dolor y gloria. 5. Lo que arde. 6. Liberté. 7. Largo viaje hacia la noche. 8. Érase una vez en… Hollywood. 9. Atlantique . 10. Súper empollonas

#54 Luis Martínez [El Mundo] @Luis_M_Mundo

1. High life. 2. Largo viaje hacia la noche. 3. Ad Astra. 4. El irlandés. 5. Dolor y gloria. 6. Parásitos. 7. An elephant sitting still. 8. Érase una vez en… Hollywood. 9. Lo que arde. 10. Historia de un matrimonio

#55 Daniel M. Mantilla [Fotogramas / Esquire / Vanity Fair] @DanielMMantilla

1. Historia de un matrimonio . 2. Parásitos . 3. Vida oculta . 4. La favorita. 5. Tablas rotas. Minding the Gap . 6. Joker . 7. Solo nos queda bailar . 8. 1917. 9. La trinchera infinita. 10. El

#56 Valeria Martínez [Yahoo] 🇦🇷 @Cine_Valeria

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos. 3. El irlandés. 4. Joker. 5. Érase una vez en... Hollywood. 6. Los dos papas. 7. Midsommar. 8. The farewell . 9. Retrato de una mujer en llamas. 10. Súper empollonas

#57 David Martos [Onda Cero] @David_Martos

1. Parásitos. 2. El irlandés. 3. The farewell. 4. Retrato de una mujer en llamas. 5. El traidor. 6. Joker. 7. Judy. 8. Historia de un matrimonio. 9. Los dos papas. 10. Ventajas de viajar en tren

#58 Miriam Mauti [RAI] @MiriMauti

1. Dolor y gloria. 2. El irlandés. 3. El oficial y el espía (J’accuse). 4. El traidor. 5. Historia de un matrimonio. 6. Parásitos. 7. Érase una vez en… Hollywood. 8. Joker. 9. Martin Eden. 10. Un día de lluvia en Nueva York

#59 Marta Medina [El Confidencial] @MartaMedinadelV

1. Parásitos. 2. La favorita . 3. La ciudad oculta. 4. El irlandés . 5. Nación salvaje . 6. Donbass . 7. Largo viaje hacia la noche . 8. Lo que arde. 9. Liberté . 10. Los hermanos Sisters

#60 Francesc Miró [elDiario.es] @FrancescMiro

1. Los días que vendrán. 2. Súper empollonas. 3. Guava Island. 4. Ema. 5. ¿Dónde está mi cuerpo?. 6. Chicos buenos. 7. Parásitos. 8. Puñales por la espalda. 9. Glass (Cristal). 10. Hasta siempre, hijo mío

#61 Teresa Montoro [RNE] @HoraAmerica

1. Dolor y gloria. 2. El irlandés. 3. Parásitos. 4. Lo que arde. 5. Joker. 6. La inocencia. 7. Monos. 8. Un día de lluvia en Nueva York. 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 10. Historia de un matrimonio

#62 Mariane Morisawa [Freelance] 🇧🇷 @MMorisawa

1. Parásitos. 2. Atlantique. 3. Bacurau. 4. Dolor y gloria. 5. De repente, el paraíso. 6. Ad Astra. 7. 1917. 8. Joker. 9. Le Mans ‘66. 10. Gloria Bell

#63 Fernando Muñoz [ABC] @Fer_MGomez

1. Historia de un matrimonio. 2. Joker. 3. 1917. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Dolor y gloria. 6. Ad Astra. 7. Parásitos. 8. Mientras dure la guerra. 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 10. Súper empollonas

#64 Elwyn Murphy [Canal +] 🇫🇷 @ElvynMurphy

1. El reino. 2. La vida invisible de Eurídice Gusmao. 3. Joker. 4. Especiales. 5. La favorita. 6. Sorry we missed you. 7. Lucha de clases. 8. ¿Dónde está mi cuerpo?. 9. Parásitos. 10. El oficial y el espía (J’accuse)

#65 Alejandra Musi [El Universal] 🇲🇽 @AlejandraMusi

1. Parásitos. 2. Historia de un matrimonio . 3. El irlandés . 4. Joker. 5. Dolor y gloria. 6. Retrato de una mujer en llamas. 7. De repente, el paraíso . 8. El oficial y el espía (J’accuse) . 9. El joven Ahmed . 10. Érase una vez en… Hollywood

#66 René Naranjo [Radio BioBio] 🇨🇱 @ReneNaranjo

1. El irlandés . 2. Parásitos. 3. Érase una vez en… Hollywood. 4. Dolor y gloria . 5. Nosotros. 6. Bacurau. 7. High Life. 8. Ad Astra. 9. Atlantique. 10. HIstoria de un matrimonio

#67 Luisa Nicolás [eCartelera] @ChicaNepal

1. Dolor y gloria. 2. 1917. 3. Parásitos. 4. La virgen de agosto. 5. Mientras dure la guerra. 6. Nosotros. 7. Comportarse como adultos. 8. ¿Qué coño está pasando?. 9. Puñales por la espalda. 10. Glass (Cristal)

#68 Chiara Nicoletti [FRED Film Radio] @FairyK82

1. Historia de un matrimonio. 2. Ema. 3. Joker. 4. Dolor y gloria . 5. El irlandés. 6. Vengadores: Endgame. 7. Le Mans ’66. 8. Yesterday . 9. Érase una vez en... Hollywood. 10. La dea fortuna

#69 Javier Ocaña [El País] @OcanaJavier

1. Dolor y gloria. 2. Érase una vez en… Hollywood . 3. Ad Astra . 4. Parásitos . 5. Historia de un matrimonio. 6. El vicio del poder . 7. Joker. 8. La favorita . 9. Sorry we missed you . 10. El peral salvaje

#70 David Opie [Digital Spy] 🇬🇧 @DavidOpie

1. Historia de un matrimonio. 2. Nosotros. 3. El blues de Beale Street. 4. Parásitos. 5. The nightingale. 6. The farewell. 7. Waves. 8. Midsommar. 9. 37 Seconds. 10. Fin de siglo

#71 Lorenzo Ormando [Il Venerdi / Rolling Stone Italia] @LorenzOrmando

1. Historia de un matrimonio . 2. 1917. 3. El irlandés. 4. Parásitos. 5. Dolor y gloria. 6. Érase una vez en… Hollywood . 7. Nosotros . 8. Joker. 9. ¿Podrás perdonarme algún día? . 10. Puñales por la espalda

#72 Jorge Ortiz de Landazuri [Movistar+] @SrLandazuri

1. Parásitos. 2. Érase una vez en… Hollywood. 3. La trinchera infinita. 4. Historia de un matrimonio. 5. Los hermanos Sisters. 6. Border . 7. El Irlandés. 8. Joker. 9. El vicio del poder. 10. Lo que arde

#73 Bernardo Pajares [Onda Cero] @BernardoPajares

1. Dolor y gloria. 2. Parásitos. 3. Historia de un matrimonio. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Él irlandés. 6. Lo que arde. 7. La trinchera infinita. 8. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 9. La favorita. 10. Los dos papas

#74 Janina Pérez Arias [Freelance] 🇻🇪 @JaninaPerezA

1. Parásitos. 2. Retrato de una mujer en llamas. 3. Historia de un matrimonio. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Dolor y gloria . 6. Monos. 7. Joker. 8. Bacurau. 9. Yo soy Dolemite. 10. El hoyo. Mención especial. One Child Nation

#75 María Pérez Martín [losExtras.es] @Desheredada

1. Parásitos. 2. La favorita. 3. Los hermanos Sisters. 4. El irlandés. 5. La trinchera infinita. 6. Los días que vendrán. 7. Tres idénticos desconocidos. 8. The farewell. 9. Joker. 10. Súper empollonas

#76 Javier P. Martín [eCartelera] @JavierPMar

1. La hija de un ladrón. 2. Fin de siglo. 3. Historia de un matrimonio. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Dolor y gloria. 6. El irlandés. 7. La trinchera infinita. 8. Lo que arde. 9. Súper empollonas. 10. Estafadoras de Wall Street

#77 Selim Petersen [SRF] 🇨🇭 @SelimPetersen

1. Border. 2. Joker . 3. Parásitos . 4. Little Joe . 5. Retrato de una mujer en llamas . 6. Historia de un matrimonio . 7. Puñales por la espalda. 8. Babyteeth . 9. Los miserables . 10. El faro

#78 Manu Piñón [Vanity Fair / GQ / Carne Cruda] @ManuPinon

1. El irlandés. 2. La favorita. 3. Puñales por la espalda. 4. Retrato de una mujer en llamas. 5. Lo que arde. 6. Border. 7. Súper empollonas. 8. Parásitos. 9. El vicio del poder. 10. Los días que vendrán

#79 Paulo Portugal [Esquerda / Jornal I] 🇵🇹 @PauloInsider

1. Vitalina Varela . 2. Mektoub, my love: Intermezzo. 3. Ayka. 4. Diamantino . 5. Érase una vez en… Hollywood. 6. Divino amor . 7. Bacurau. 8. Touch me not (No me toques). 9. Joker . 10. Parásitos

#80 Esteban Ramón [RTVE.es]

1. Vida oculta. 2. Parásitos . 3. La favorita . 4. El lago del ganso salvaje. 5. Hasta siempre, hijo mío . 6. Retrato de una mujer en llamas . 7. El irlandés . 8. Largo viaje hacia la noche . 9. Sorry we missed you . 10. Los miserables

#81 Ramón Rey [Cine Maldito] @RRey

1. Retrato de una mujer en llamas. 2. La portuguesa . 3. Lillian . 4. Ad Astra. 5. Blanco en blanco. 6. La virgen de agosto. 7. Enero . 8. Midsommar. 9. De nuevo otra vez . 10. Arima

#82 Astrid Riehn [Página 12 / La Nación] 🇦🇷 @AstridRiehn

1. Un asunto de familia. 2. El irlandés. 3. Heimat ist ein Raum aus Zeit . 4. Lo que arde . 5. Ad Astra. 6. Ya no estoy aquí . 7. Border . 8. La vida invisible de Eurídice Gusmao. 9. Érase una vez en… Hollywood . 10. Así habló el cambista

#83 Oti Rodríguez Marchante [ABC] @OtiRMarchante

1. El irlandés. 2. Joker. 3. Día de lluvia en Nueva York. 4. El Crack Cero. 5. Parásitos. 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Mientras dure la guerra. 8. Los hermanos Sisters. 9. El oficial y el espía (J’accuse). 10. Diecisiete

#84 Alexandros Lizardos [ERT] 🇬🇷 @AlLizardos

1. Quién te cantará. 2. Jojo Rabbit . 3. Dolor y gloria. 4. La favorita . 5. Historia de un matrimonio . 6. Green book. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Los miserables . 9. Judy . 10. Parásitos

#85 Iván Romero [Sensacine México] 🇲🇽 @Chivancillo

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos. 3. Retrato de una mujer en llamas. 4. Dolor y gloria. 5. El faro. 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Jojo Rabbit. 8. Waves. 9. Puñales por la espalda. 10. Suspiria

#86 José Manuel Romero [El Cine en la SER] @JoseMRomero

1. Parásitos. 2. El Irlandés. 3. Joker. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Dolor y gloria. 6. Historia de un matrimonio. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Ad Astra. 9. Los hermanos Sisters. 10. Largo viaje hacia la noche

#87 Tatiana Rosenstein [Freelance] 🇷🇺

1. Parásitos. 2. Little Joe. 3. Los muertos no mueren. 4. Una gran mujer (Beanpole). 5. Sinónimos. 6. Gully Boy. 7. Bombay Rose. 8. Dwelling in the Fuchun Mountains . 9 . El irlandés. 10. Historia de un matrimonio

#88 Nando Salvà [El Periódico de Catalunya]

1. El peral salvaje . 2. El irlandés . 3. Érase una vez en… Hollywood . 4. Retrato de una mujer en llamas . 5. Parásitos . 6. Ad Astra. 7. Dolor y gloria. 8. Los hermanos Sisters. 9. High life. 10. Puñales por la espalda

#89 Sergi Sánchez [La Razón] @Sergisssss45

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. High Life. 3. Retrato de una mujer en llamas. 4. El libro de imágenes. 5. El irlandés. 6. Dolor y gloria. 7. Mirai, mi hermana pequeña. 8. Los hermanos Sisters. 9. El peral salvaje. 10. Fourteen

#90 Gerardo Sánchez [Días de Cine, RTVE] @Gerardo_DDC

1. Joker. 2. Parásitos. 3. Érase una vez en… Hollywood. 4. Largo viaje hacia la noche. 5. El peral salvaje. 6. Los hermanos Sisters. 7. Donbass. 8. Cafarnaúm. 9. Buñuel en el laberinto de las tortugas. 10. El cuadro

#91 Ana Sánchez de la Nieta [Telva, Fila Siete] @AnaSanchezNieta

1. Historia de un matrimonio . 2. Parásitos . 3. Mujercitas . 4. Joker . 5. Hasta siempre, hijo mío. 6. El irlandés. 7. Green book. 8. Puñales por la espalda. 9. Secretos de estado. 10. El vicio del poder

#92 Raquel Santos [Movistar+] @ReichelSantos

1. Los hermanos Sisters. 2. Joker. 3. Cafarnaúm. 4. Retrato de una mujer en llamas. 5. Parásitos. 6. Intemperie. 7. El Irlandés. 8. Érase una vez en… Hollywood. 9. Rocketman. 10. The farewell

#93 Kuriko Sato [EIGA] 🇯🇵 @KurikoSato

1. Joker. 2. Ad Astra. 3. Vida oculta. 4. Parásitos. 5. Gracias a Dios. 6. Martin Eden. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Dolor y gloria. 9. Historia de un matrimonio. 10. De repente, el paraíso

#94 Josip Jurčić [Freelance] 🇭🇷

1. Parásitos. 2. Mujercitas. 3. Historia de un matrimonio. 4. Los miserables. 5. Honeyland. 6. El irlandés. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Dolor y gloria. 9. Puñales por la espalda . 10. Midsommar

#95 Jeroen Struys [De Standaard / Nieuwsblad.be] 🇧🇪 @JeroenStruys

1. Sinónimos. 2. Joker. 3. El faro. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Retrato de una mujer en llamas. 6. Parásitos. 7. Dolor y gloria. 8. Hasta siempre, hijo mío. 9. El irlandés. 10. Atlantique

#96 Ángel Suanzes [TVG] @AngelSuanzes

1. Hasta siempre, hijo mío. 2. ¿Dónde está mi cuerpo?. 3. Lo que arde. 4. Border. 5. Parásitos. 6. Dolor y gloria. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. Largo viaje hacia la noche. 9. Ne croyez surtout pas que je hurle. 10. Longa norte

#97 Cristina Teva [Movistar+]

1. Parásitos . 2. Retrato de una mujer en llamas. 3. Joker . 4. Historia de un matrimonio . 5. Gracias a Dios . 6. Cafarnaúm . 7. Sombra . 8. Érase una vez en… Hollywood. 9. Los miserables . 10. Buenos principios

#98 Anne Thompson [Indiewire] 🇺🇸 @akstanwyck

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. Parásitos . 3. Historia de un matrimonio. 4. Los miserables . 5. El irlandés. 6. Honey Boy . 7. The nightingale . 8. Le Mans ’66. 9. Dolor y gloria . 10. La democracia en peligro

#99 Javier Tolentino [Radio 3] @Radio3Tolentino

1. Algunas bestias. 2. Longa noite. 3. Öndög. 4. Lo que arde. 5. Araña. 6. Parásitos. 7. Una gran mujer (Beanpole). 8. Los miserables. 9. Love me not. 10. Martin Eden

#100 Lieven Trio [De Morgen / Studio Brussel] 🇧🇪 @l_trio

1. Historia de un matrimonio. 2. Parásitos . 3. Retrato de una mujer en llamas . 4. El irlandés . 5. La favorita . 6. Border. 7. Atlantique . 8. La ceniza es el blanco más puro . 9. Joker . 10. Los miserables

#101 Magdalena Tsanis [Agencia EFE] @magdalini

1. Historia de un matrimonio. 2. Dolor y gloria. 3. Parásitos. 4. Los hermanos Sisters. 5. La favorita. 6. 1917. 7. Retrato de una mujer en llamas. 8. El irlandés. 9. Eighth Grade. 10. La virgen de agosto

#102 Pedro Vallín [La Vanguardia] @PVallin

1. Los hermanos Sisters. 2. Retrato de una mujer en llamas. 3. Midsommar. 4. Klaus. 5. Parásitos. 6. El faro. 7. Ventajas de viajar en tren. 8. Yo soy Dolemite. 9. El irlandés. 10. Puñales por la espalda

#103 Isabel Vázquez [Freelance] @kubelick

1. ¿Podrás perdonarme algún día?. 2. Parásitos. 3. Día de lluvia en Nueva York. 4. Érase una vez en… Hollywood. 5. Historia de un matrimonio. 6. Súper empollonas. 7. Joker. 8. La trinchera infinita. 9. El irlandés. 10. Mujercitas

#104 Ward Verrijcken [VRT] 🇧🇪 @filmWard

1. 1917 . 2. Parásitos . 3. El irlandés . 4. Historia de un matrimonio . 5. Los miserables . 6. Érase una vez en… Hollywood. 7. Retrato de una mujer en llamas . 8. El blues de Beale Street . 9. La favorita. 10. Los dos papas

#105 José Ignacio Wert [Telemadrid] @JoseIgnacioWert

1. Érase una vez en… Hollywood. 2. El Irlandés. 3. Día de lluvia en Nueva York. 4. Green book. 5. El vicio del poder. 6. Diecisiete. 7. Dolor y gloria. 8. El Crack Cero. 9. The Laundromat. Dinero sucio. 10. Mientras dure la guerra

#106 Manu Yáñez [Otros Cines Europa] @ManuYanezM

1. Dolor y gloria. 2. Liberté . 3. El hotel a orillas del río . 4. El libro de imágenes . 5. Buscando la perfección . 6. Nosotros. 7. Mirai, mi hermana pequeña. 8. Ad Astra . 9. High life . 10. La ceniza es el blanco más puro

#107 Kristina Zorita [ETB] @KristinaZA

1. Retrato de una mujer en llamas. 2. Parásitos. 3. Hasta siempre, hijo mío. 4. La hija de un ladrón. 5. Martin Eden. 6. La trinchera infinita. 7. Una gran mujer. 8. Historia de un matrimonio. 9. El irlandés. 10. Varda por Agnès

#108 Javier Zurro [El Español] @Zurro_85

1. Parásitos. 2. El irlandés. 3. Historia de un matrimonio. 4. Dolor y gloria. 5. Érase una vez en… Hollywood. 6. Joker. 7. La trinchera infinita. 8. Nosotros. 9. Lo que arde. 10. Vida oculta

***Los votantes número #26, #39, #51, #64, #80, #100, #101 y #103 no han sido considerados para el cómputo final porque sus listas fueron consignadas fuera del plazo de votación. Aún así consideramos de interés la publicación de sus votos.