'La unidad', la serie en la que las mujeres toman el mando de la lucha antiterrorista

Las series españolas han abordado el día a día de la policía en multitud de ocasiones. Como recordamos esta semana en Kinótico, desde 'Brigada Central' a 'Mar de plástico', pasando por 'El comisario' o 'Los hombres de Paco', nuestras ficciones nos han mostrado cómo trabajan los agentes con mayor o menor acierto. Y sin embargo, pocas veces una serie ha dado tanto peso a las mujeres en la dirección de operativos clave como lo hace 'La unidad', la serie que llega este 15 de mayo a Movistar +. Producida por Vaca TV y creada por Dani de la Torre -'El desconocido', 'La sombra de la ley'- y Alberto Marini -'Hierro', 'Tu hijo', 'Mientras duermes'-, cuenta el día a día de la unidad de lucha contra el terrorismo internacional de la Policía Nacional, liderada por una comisaria a la que da vida la actriz Nathalie Poza.

En la entrevista que hemos mantenido esta semana con De la Torre y Marini, ambos explicaban que habían concebido 'La unidad' desde la complejidad, tanto desde el punto de vista policial como desde el punto de vista de los terroristas. "Cuando entramos en este mundo y empezamos a conocer el terrorismo de cerca", decía Dani de la Torre, "nos llevamos una sorpresa porque es más complejo de lo que nosotros pensábamos. La unidad de la Policía Nacional es muy grande. Ellos mismos nos decían que eran como 'Ocean's Eleven', cada uno tiene una especialidad. Y lo mismo el lado de los terroristas. Es muy complejo. Para que un lobo solitario actúe en alguna ciudad del mundo hay un entramado detrás. Nosotros queríamos que el espectador viese esa trascendencia global, estar en esos sitios. No para justificar a los personajes, sino para saber de dónde vienen".

Además de la citada comisaria -Nathalie Poza-, en el reparto encontramos al actor argentino Michel Noher, que interpreta a un agente que trabaja a sus órdenes... pero que también es su expareja y padre de su hija. Entre los policías y las policías de 'La unidad' figuran también Marian Álvarez y Luis Zahera. Le preguntábamos a la intérprete si, en sus contactos con policías reales para preparar el personaje, se encontró con una estructura de mando tan marcadamente femenina como la que muestra la serie. "Por lo que me contaba mi contacto, en la policía no hay sexos, hay jerarquías, hay un equipo. Pero sí me confesaba que había cosas que le costaban, y que tenía que demostrar tres veces más que los demás", relataba Álvarez. "Decía que no había tantas mujeres, que en la serie tienen tanto peso. Que ojalá fuera así en la realidad".

'La Unidad' consta de seis capítulos, de unos 50 minutos de duración cada uno, y está disponible en Movistar + desde este viernes 15 de mayo.