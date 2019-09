Kristen Stewart recibirá el premio Golden Eye en el Festival de Zürich

Kristen Stewart recibirá el premio Golden Eye en el próximo Festival de Zürich, que se celebrará entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre. La actriz viajará a la ciudad suiza junto al director Benedict Andrews para presentar su última película, 'Seberg', en la que interpreta a la actriz Jean Seberg. Los codirectores del certamen, Nadja Schildknecht y Karl Spoerri han justificado así el galardón: "Aunque podría haber participado en blockbusters después de la saga 'Crepúsculo', Stewart ha optado de forma consistente por películas indie de gran compromiso artístico, firmadas por Walter Salles, Olivier Assayas o Ang Lee. Su balance entre actuar en películas mainstream y de ensayo ha sido muy exitoso y ejemplar. Con su interpretación valiente de Jean Seberg demuestra de nuevo ser una de las actrices más versátiles de nuestra generación".

En 2015, Kristen Stewart fue la primera actriz estadounidense que recibió un César en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Viaje a Sils María', cinta que protagonizó junto a Juliette Binoche. En enero de 2017 debutó como directora con el cortometraje 'Come swim', que tuvo su premiere en el Festival de Sundance. Además de en 'Seberg', en los próximos meses la veremos en la nueva versión de 'Los Ángeles de Charlie', dirigida por Elizabeth Banks, y en 'Underwater', ya en 2020. La intérprete comenzó a ser conocida en el año 2002 por su interpretación en 'La habitación del pánico', junto a Jodie Foster. Después se hizo mundialmente famosa por su papel de Bella Swan en la saga 'Crepúsculo'. También ha participado en 'Blancanieves y la leyenda del cazador' y en 'On the road', de Walter Salles, o en 'Café Society', de Woody Allen.

"La mano de su novia"

En los últimos días, Stewart ha concedido varias entrevistas en las que su sexualidad, que ella nunca ha definido abiertamente, ha sido uno de los temas de conversación. En la revista Harper's Bazaar, a comienzos de mes, aseguró que antes de ser una estrella muy conocida le advirtieron de que, si dejaba de dar la mano a su novia por la calle, "podría conseguir un papel en la saga Marvel". Hace unas horas, en una charla para Variety que se producía en el Festival de Toronto, Kristen Stewart bromeaba con la idea de ser "una superheroína gay" para la franquicia: