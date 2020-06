Este jueves 18 de junio, Amazon Prime Video estrena la serie 'Desaparecidos', un retrato de una brigada de la Policía Nacional que se ocupa de las desapariciones en Madrid. El veterano actor Juan Echanove interpreta al inspector Jefe Santiago Abad, y ha charlado con Kinótico -el programa de cine y series de Onda Cero- sobre su personaje. Ha abordado la inspiración que le proporcionaron familiares de desaparecidos reales y agentes de policía que trabajan sobre el terreno.

Además, en el contexto de la presentación de la serie, en la que comparte protagonismo con Elvira Mínguez o Maxi Iglesias, Echanove se ha referido al duro enfrentamiento que mantuvo con el ministro de Cultura durante la pandemia por coronavirus: "El peligro era que me identificaran con algo tan nimio como una posición política, o como uno de esos actores, ganapanes de mierda, que viven del dinero público... Yo eso ya lo he vivido tanto, que no me preocupó en ningún momento lo que me pudiera caer encima por enfrentarme directamente con el poder".

