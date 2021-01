Javier Bardem y Nicole Kidman negocian su participación en 'Being the Ricardos', la nueva película de Aaron Sorkin

Nicole Kidman y Javier Bardem están manteniendo negociaciones de cara a protagonizar ‘Being The Ricardos’, la próxima película de Aaron Sorkin que está preparando Amazon Studios, según ha publicado la revista Deadline. Si las conversaciones llegan a buen puerto, la australiana y el español trabajarán juntos por primera vez e interpretarán a Lucille Ball y Desi Arnaz, la pareja de actores que dio vida a uno de los matrimonios más icónicos de la televisión americana, los Ricardo, la pareja interracial que protagonizó 'I love Lucy' en los años 50. Lucy Ricardo era una ama de casa estadounidense y Ricky Ricardo era un músico cubano, ambos querían triunfar en el mundo del espectáculo y hacían reír al público con sus divertidas ocurrencias: la que se considera un pilar fundamental en la historia de las 'sitcom' se grababa en un estudio con público. Durante cuatro de sus seis temporadas fue la serie más vista de los Estados Unidos y ganó cinco premios Emmy. La película transcurrirá a lo largo de una semana de producción de ‘I Love Lucy’

Según Deadline Aaron Sorkin solo iba a escribir el guion, pero finalmente estará también al mando de la dirección de la película. El argumento principal de ‘Being The Ricardos’ será la doble crisis a la que se enfrentaron Ball y Arnaz: una que afectaba a sus carreras artísticas y otra que amenazaba a su matrimonio. Todavía no han trascendido más detalles sobre el largometraje ni sobre cuándo se iniciará el rodaje. Aaron Sorkin, que ya ganó un Oscar por su labor como guionista en ‘La red social’ en 2011, se había consagrado como uno de los escritores cinematográficos más reconocidos de Hollywood con películas como ‘Algunos hombres buenos’, ‘Moneyball’ [otra nominación al Oscar en 2012] o el biopic ‘Steve Jobs’. Debutó como director con ‘Molly’s game’ en 2017, y acaba de estrenar ‘El juicio de los 7 de Chicago’, una de las producciones de Netflix más aclamadas del año pasado. En televisión, su tarea como productor ejecutivo y showrunner nos ha dejado grandes títulos como 'El ala oeste de la Casa Blanca' o 'The Newsroom'.

Si se confirma la noticia, Javier Bardem seguiría con su racha de papeles protagonistas en Hollywood. El pasado mes de diciembre se estrenó su último trabajo, ‘Los caminos que no escogemos’, dirigida por Sally Potter y lanzada directamente por Amazon, y tiene pendiente para octubre de 2021 el estreno de ‘Dune’, que estaba previsto para diciembre de 2020 pero se aplazó a causa de la pandemia de la COVID. También en 2021 veremos al español en el remake de ‘La sirenita’, donde interpretará al rey Tritón. Nicole Kidman, por su parte, también ha estado muy activa en los últimos meses de 2020. En octubre se estrenó la serie ‘The Undoing’ en HBO, que protagoniza junto a Hugh Grant, y también pudimos verla en ‘The Prom’, la última comedia musical de Netflix dirigida por Ryan Murphy. En 2021 se estrenará la última miniserie que ha protagonizado, titulada ‘Nine Perfect Strangers’, basada en un libro de la escritora australiana Liane Moriarty, y también podremos verla en la última película de Robert Eggers, ‘The Northman’.