Costa-Gavras recibirá un Premio Donostia en el Festival de San Sebastián 2019

Costa-Gavras, cineasta francés de origen griego, recibirá el segundo Premio Donostia de la 67 edición del Festival de San Sebastián tras el anunciado previamente para la actriz Penélope Cruz. Con esta distinción, el certamen reconoce el cine comprometido del autor de películas como 'Z', 'Missing' ('Desaparecido') o 'Le capital' ('El capital'), con la que optó a la Concha de Oro en 2012. El realizador recogerá el galardón el día 21 de septiembre en una gala en el Teatro Victoria Eugenia, donde tendrá lugar la proyección especial de su último largometraje, 'Adults in the Room' ('Comportarse como adultos'), adaptación de las memorias del exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis.

La película, que tendrá su estreno mundial en la Mostra de Venecia, se basa en el libro 'Adults in the Room: My Battle With Europe's Deep Establishment'. Fue publicado tras el efímero mandato de Varoufakis, que permaneció en el cargo durante los primeros seis meses de 2015, en plena crisis financiera de Grecia. Según se apunta en la sinopsis, la película es una “tragedia” en el sentido clásico del término y retrata a un grupo de personas “atrapadas en una inhumana red de poder” y en el “círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la dictadura de la austeridad”.

Un cineasta muy político

Costa-Gavras es uno de los mayores exponentes del cine político y de denuncia social del último medio siglo. Buena parte de la veintena de títulos dirigidos por él han servido para poner el dedo en diversas llagas, ya sean las dictaduras, las purgas políticas, el racismo o los desastres provocados por el mundo financiero. Pero sobre todo, el principal tema de la filmografía del autor franco-griego es el de la persona enfrentada a la implacable maquinaria de un poder político omnímodo y devastador.

Nacido en 1933 en Loutra-Iraias (Grecia) como Konstantinos Gavras, a los 22 años abandonó su país de origen para instalarse en París y estudiar Literatura en la Sorbona. Tras graduarse en el Instituto de Estudios Superiores Cinematográficos (IDHEC), trabajó como asistente de dirección de eminentes realizadores galos como René Clair, René Clément, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Ophüls, Jean Giono y Jean Becker.