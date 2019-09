La brasileña 'Pacificado' gana por sorpresa la Concha de Oro en San Sebastián

Con una sección oficial de nivel mediano, en la que las películas más destacadas por la valoración de prensa y público han sido las españolas -algo que comienza a ser una constante en el Festival de San Sebastián, que siempre se reserva las mejores producciones nacionales del año-, la victoria de la brasileña 'Pacificado' al cierre de esta edición 67, dirigida por Paxton Winter y producida por Darren Aronofski, comenzaba a resonar en las calles de Donostia este sábado como un rumor que sabía a sorpresa, y no precisamente de las buenas. No se trata en absoluto de una mala película, no hay decisiones erróneas en esta historia de como un 'capo' de favela sale de la cárcel y se enfrenta a la dura realidad de que su "mandato" ha sido reemplazado. No, 'Pacificado' no es mala. Pero tampoco muy buena. Y una Concha de Oro no debería ser anodina.

El jurado que ha encabezado Neil Jordan, que le ha otorgado a la película dos premios más -la Concha de Plata al Mejor Actor para Bukassa Kabengele y la Mejor Fotografía para Laura Merians Gonçalves-, la ha situado conscientemente en la cúspide del palmarés. Exactamente un peldaño por encima de la gran favorita. 'La trinchera infinita', la historia de un "topo" del Franquismo y su mujer, interpretados por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, se ha llevado el premio al Mejor Guión y la Concha de Plata a la Mejor Dirección para Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga. Por el camino se queda una Concha de Plata a la Mejor Actriz que merecía Belén Cuesta por su magnífica interpretación. Las ganadoras, justas también, son dos mujeres que comparten el premio: Greta Fernández, protagonista de 'La hija de un ladrón', y Nina Hoss, actriz principal en 'The audition'.

Después de la ceremonia de entrega de premios, se ha proyectado en el Kursaal la película de clausura de esta 67 edición: 'The song of names', de François Girard.

PALMARÉS COMPLETO DEL 67 FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Pacificado', de Paxton Winters

Premio Especial del Jurado: 'Proxima', de Alice Winocour

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'La trinchera infinita'

Concha de Plata al Mejor Actor: Bukassa Kabengele, por 'Pacificado'

Concha de Plata a la Mejor Actriz (ex aequo): Greta Fernández, por 'La hija de un ladrón', y Nina Hoss, por 'The audition'

Premio a la Mejor Fotografía: Laura Merians Gonçalves, por 'Pacificado'

Premio al Mejor Guión: Luis Berdejo y Jose Mari Goenaga, por 'La trinchera infinita'

Premio Kutxabank - Nuevos Directores: 'Algunas bestias', de Jorge Riquelme Serrano

Premio del Público: 'Especiales', de Olivier Nakache y Eric Toledano

Premio Horizontes: 'De nuevo otra vez', de Romina Paula

Premio Cine en Construcción: 'Sin señas particulares', de Fernanda Valadez

Premio Glocal In Progress: 'Andromeda Galaxy', de More Raça

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'I was home, but', de Angela Shanelec

Premio "Otra mirada", de TVE: 'La ola verde (Que sea ley)', de Juan Solanas

Premio Irizar del Cine Vasco: 'La trinchera infinita', de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga

Premio del Público a la Mejor Película Europea: 'Sorry we missed you', de Ken Loach

Premio Feroz Zinemaldia: 'La trinchera infinita', de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga

Premio Cooperación Española: 'Nuestras madres', de César Díaz

Premio Sebastiane: 'Monos', de Alejandro Landes