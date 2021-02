La Berlinale 2021 se refugia de la pandemia en una sección oficial de perfil bajo

Dicen que en tiempos de tribulación conviene no hacer mudanza, y la Berlinale 2021, en el contexto de la pandemia por coronavirus, ha optado por la congelación. El primer gran festival del año en Europa -con permiso del Rotterdam recién concluido- ha desvelado esta mañana las películas que competirán por el Oso de Oro en su edición partida y semi-virtual, y la selección revela una ausencia total de perfil hollywoodiense y de ambición promocional, más allá de la presumible calidad de las cintas. Es posible que el parón en la producción americana y que el dilatado final de la COVID-19 no haya dejado muchas opciones al equipo directivo que forman Mariette Risenbeek y Carlo Chatrian, pero lo cierto es que aún no están consiguiendo remontar el declive mediático al que sometió a la Berlinale su exdirector, Dieter Kosslick, en sus últimos años de mandato.