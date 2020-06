Así es 'Josep', la película de animación francoespañola seleccionada por Cannes

Este miércoles 3 de junio, la comunidad cinematográfica española -de hecho, la hispana- se alegró enormemente de ver a Fernando Trueba entre los seleccionados en la lista de Cannes 2020. Su nueva cinta, 'El olvido que seremos', basada en la novela de Héctor Abad Faciolince y protagonizada por Javier Cámara, habría sido una excelente representante del cine en español sobre la alfombra roja de la Croisette. Y sin embargo pasó algo más desapercibida la selección de una coproducción francoespañola de animación, 'Josep', con un argumento muy cercano a nuestra historia y a nuestra sensibilidad como país: la de un exiliado republicano, Josep Bartolí, que sufrió las penurias de los campos de concentración en Francia, pasó por México -donde publicó sus dibujos sobre los horrores de la posguerra y fue amante de Frida Kahlo- y acabó sus días en Estados Unidos.

"Es un honor que no hubiésemos soñado de ninguna manera", dice en conversación con Onda Cero uno de los productores ejecutivos de la cinta, Jordi Oliva, de Imagic TV. "Somos una película de animación, y que nos hayan puesto la etiqueta de 'selección oficial' en un festival como Cannes es maravilloso". El proyecto parte de Aurel, el director de la cinta, un conocidísimo caricaturista francés que trabaja para 'Le Monde' o 'Le Canard enchaîné'. Un buen día, en una feria literaria, tropezó con el libro que Georges Bartolí dedicaba a su tío Josep, narrando sus peripecias e incluyendo algunos de sus dibujos. Josep Bartolí fue dibujante, diseñador y escenógrafo. Aurel se quedó tan impactado por la profundidad de los dibujos que decidió llevar la historia al cine; y no era su primera incursión, ya en 2011 había co dirigido el cortometraje 'Octobre noir ou Malek, Saïd, Karim et les autres...'.

Sergi López y Silvia Pérez Cruz, durante una sesión de doblaje de la película 'Josep' / ONDA CERO

La película, que transcurre en varios puntos temporales a la vez -se cuenta la historia de Josep pero también de un gendarme francés de ficción con el que traba amistad el personaje- no es una cinta para todos los públicos. "No, la película es dura porque lo que se retrata es duro", precisa Jordi Oliva. Es una película de animación para adultos, no es familiar. Pero la magia de la película es el estilo de la animación. Bascula entre el presente, donde hay una animación 2D tradicional, y el pasado. En los flashbacks empieza la magia, porque no son dibujos animados. Son dibujos en movimiento. En francés decimos que es un 'film dessinée', una película dibujada. Es un estilo completamente nuevo". Josep está interpretado por el actor catalán Sergi López, y Frida Kahlo, a la que conoce en México, tiene la voz de Silvia Pérez Cruz, que interpreta además un tema musical de la película.

En el año 2017, la película 'Un día más con vida', codirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow, fue seleccionada por el Festival de Cannes para su sección oficial fuera de concurso. Desde Cannes nadie ha confirmado al equipo de 'Josep' a qué sección irían, de hecho se enteraron de que podrán gozar de la etiqueta #Cannes2020 durante la rueda de prensa. "Nos avisaron un poco antes con un mensajito para que estuviéramos atentos, y nos enteramos ayer, tal cual, no nos lo podíamos creer", relata Oliva. Cuenta además que su objetivo es ahora que la película se estrene en España durante el próximo Festival de San Sebastián, al que ya se la han presentado y con el que se encuentran en contacto permanente: "Habíamos apostado muy fuerte por San Sebastián, es un festival que puede ser un gran escaparate para 'Josep'". La cinta ya tiene fecha de estreno en Francia: el próximo 30 de septiembre de 2020.