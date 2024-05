Laia Codina: "Lo mejor del Mundial fueron esos partidos jugados al lado de Irene Paredes"

Laia Codina, a sus 24 años, se ha convertido en una de las fijas de la selección desde el pasado Mundial. En Australia aprovechó su oportunidad y no se ha perdido ni una sola cita con Montse Tomé. "Sí es cierto que el Mundial ha cambiado mi vida profesional porque me ha dado mucha confianza, ver que puedes competir con jugadoras de países de ese nivel fue muy importante para mí, pero tampoco me siento una habitual de la selección. Hay que trabajar cada día para ganarte el puesto, las nuevas generaciones vienen fuerte". Laia viene de una temporada espectacular pues a nivel de clubes, ha ganado el primer título en la historia del Arsenal, la Copa de la Liga. "Fue algo increíble, ganar un título en Inglaterra la verdad es que es especial". La Selección está concentrada de cara al doble partido ante Dinamarca con los que puede dejar ya cerrada su clasificación para la Eurocopa y centrarse en esos JJOO. "Es cierto que todas tenemos ahí en el horizonte los JJOO y esa lista de 18, pero sería un error pensar en eso. Lo primero es Dinamarca, solo estando bien en estos partidos podremos luchar por un puesto en los JJOO". Unos partidos ante Dinamarca en los que estará Leila Ouahabi. "Se lo merece porque ha hecho una gran temporada, se lo dije que estaba a un nivel espectacular, ojalá esté mucho tiempo. La verdad es que ni había caído en que era una de las 15 o no".