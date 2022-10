Cicloestadio 1X29: Alejandro Martínez: "No me planteo pasarme a la carretera"

Cuestionado sobre las necesidades que puedan tener los corredores de pista, Alejandro tiene claro que "sí echamos en falta tener más medios, como otras selecciones de pista, para entrenar juntos. Sólo así se consiguen más éxitos". Alejandro también nos contó los problemas mentales que le hicieron tocar fondo tras la pandemia. "Estaba siempre bloqueado y nervioso. Trabajar con un psicólogo ha sido clave en mi carrera".

Sus condiciones para el sprint le harían, en condiciones normales, ser un corredor codiciado para las llegadas masivas. "No me lo planteo. Fui un buen corredor de ruta en categorías inferiores, pero aposté por la pista y no me arrepiento: Mis próximas metas son los Juegos Olímpicos de París, que se correrán en este mismo velódromo donde he logrado la medalla del Mundial, aunque sí me invitan a la UCI Champions Track League, también estaré contento, por supuesto".