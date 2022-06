PODCAST

Cicloestadio 1X22 | Carlos Sastre recuerda a Julio Jiménez

El ciclismo llora el fallecimiento de Julio Jiménez, tres veces ganador de la Montaña del Tour y segundo en la General en la edición de 1967. "Era una persona que, ante todo, irradiaba felicidad. Siempre estaba contento", recuerda Sastre desde Ávila. "La ciudad está muy triste. Fue un pionero que nos marcó el camino a muchos", recuerda el ganador del Tour de 2008, con quien hablamos sobre la próxima edición de la ronda gala. "Pogaçar es favorito, pero la carrera va a estar mucho más abierta de lo que se cree". Sobre la irrupción de jóvenes como Ayuso, Sastre recela de la precocidad. "Me da un poco de vértigo. La carrera profesional debe ser lo suficientemente extensa como para disfrutarla en su plenitud". Sobre el papel de Landa en el Giro, no se esconde. "Otras veces he sido muy crítico, pero hacer podio tiene muchísimo mérito".