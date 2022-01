LEER MÁS Escucha todos los podcast de Cicloestadio

El corredor vizcaíno compartía concentración en Colombia con Egan Bernal cuando éste sufrió la aparatosa caída que casi le cuesta la vida. “Al momento nos dimos cuenta de la gravedad”, relata.

A punto de estrenarse con Ineos, no desdeña “ser un gran gregario. Es un perfil muy apreciado”, aunque no renuncia a luchar por algún triunfo de etapa. “Ganar en la Vuelta me haría ilusión para cerrar el círculo de levantar los brazos en las tres grandes”.